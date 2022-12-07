Знаменитый спортивный Ford начала 2000-х вернут в производство (фото)

Ford GT первой генерации выпускали с 2004 по 2006 годы и всего собрали немногим более 4000 авто. Суперкар является трибютом знаменитой гоночной модели GT40.

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[ + – ] Компания GT1 выкупила 30 незаконченных шасси авто у Ford

Новый Ford GT будет выпускать компания GT1 из Мичигана. Она выкупила у Ford 30 неиспользованных шасси автомобиля и достроит суперкары. Стоимость купе составит 1 миллион долларов.

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Современный Ford GT будет существенно отличаться от оригинала. Дело в том, что авто серьезно модернизируют. Оно сохранит знакомый ретро-дизайн в духе легендарного Ford GT40 60-х годов, но его кузов полностью выполнят из карбона. Кроме того, ему готовят аэродинамический пакет с обвесом и огромным антикрылом.

[ + – ] Суперкар получит аэродинамический пакет с огромным антикрылом

Новый Ford GT станет легче оригинала, но на этом доработки не закончатся. Автомобиль получит огромный 7,0-литровый V8 от компании Roush Performance, дополненный двумя турбинами. Мощность составит около 1500 л. с. – это почти в три раза больше, чем у оригинала. Также купе Ford оснастят 6-ступенчатой секвентальной КПП.

[ + – ] Автомобиль оснастят 1500-сильным V8 твин-турбо

Напомним, что суперкар Ford GT первой генерации презентовали в 2003 году и выпускали с 2004 по 2006 годы. Он стал трибютом гоночной модели GT40, о которой сняли фильм "Аутсайдеры".

Всего собрано немногим более 4000 таких купе с 550-сильным компрессорным V8. Авто разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с и развивает 330 км/ч. Сейчас в продаже уже второе поколение Ford GT, причем суперкар готовятся снять с производства.

Ранее Фокус сообщал, что в Польше вернули в производство культовый суперкар McLaren F1. Авто выпускают под заказ мелкими партиями.