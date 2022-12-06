Польский мастер наладил мелкосерийный выпуск копий культового суперкара McLaren F1 (видео)

Первый клон McLaren F1 Яцек Мазур создал для себя. Автомобиль получился настолько удачным, что поляку начали поступать заказы на аналогичные суперкары.

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Яцек Мазур из Польши организовал необычный бизнес. Он выпускает под заказ суперкары McLaren F1, причем поставил производство на поток. Об этом рассказывает сайт Autoevolution.

[ + – ] Первый McLaren Яцек Мазур построил для себя Фото: autoevolution.com

Польский мастер увлекается автомобилями с юных лет и является поклонником шоу Top Gear. Его любой машиной является легендарный суперкар McLaren F1 – самая быстрая модель 90-х, способна развить 386 км/ч.

[ + – ] Копия McLaren F1 воссоздает знаменитый суперкар до малейших деталей Фото: autoevolution.com

Конечно, купить McLaren F1 может далеко не каждый. Во-первых, выпустили только 106 таких 627-сильных купе. Во-вторых, цена McLaren взлетела до небес и порой достигает $20 миллионов.

[ + – ] В основе авто лежит трубчатый каркас Фото: autoevolution.com

Вот почему Яцек Мазур решил построить суперкар своими силами. На это у него ушло 8 лет и 33 000 долларов — машина была готова в 2014 году.

[ + – ] Теперь суперкары McLaren выпускают под заказ

Копия McLaren F1 получилась очень качественно – она в малейших деталях повторяет знаменитый суперкар. В основе авто лежит трубчатый каркас, а панели выполнены из стеклопластика. Воссоздан и трехместный салон с водительским креслом по центру.

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Как и оригинал, самодельный суперкар оснащен двигателем BMW V12, но не столь мощным. Тем не менее, он способен развить 322 км/ч и разогнаться до сотни за 6 с.

[ + – ] Стоимость копии McLaren F1 составляет от 28 000 до 75 000 долларов Фото: autoevolution.com

Клон McLaren F1 оказался частым гостем различных автошоу, о нем не раз рассказывали СМИ. Вскоре к Яцеку Мазуру начали обращаться с просьбами продать авто или построить еще одну такую реплику.

Поляк решил наладить выпуск McLaren. Теперь их строят под заказ, а стоимость варьируется от 28 000 до 75 000 долларов, в зависимости от двигателя и комплектации. Также компания Яцека Мазура может воссоздать и другие суперкары.

Ранее Фокус сообщал, что в Италии полиция конфисковала копию Ferrari и арестовала ее владельца. В этой стране создание реплик суперкаров незаконно.

Также мы писали, что в Украине во время войны появился самый нетипичный суперкар McLaren.