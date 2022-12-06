Польський майстер налагодив дрібносерійний випуск копій культового суперкара McLaren F1 (відео)

Перший клон McLaren F1 Яцек Мазур створив собі. Автомобіль вийшов настільки вдалим, що поляку почали надходити замовлення на аналогічні суперкари.

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Яцек Мазур із Польщі організував незвичайний бізнес. Він випускає на замовлення суперкари McLaren F1, причому поставив виробництво на потік. Про це розповідає сайт Autoevolution.

[ + – ] Перший McLaren Яцек Мазур збудував для себе Фото: autoevolution.com

Польський майстер захоплюється автомобілями з юних літ і є шанувальником шоу Top Gear. Його улюбленою машиною є легендарний суперкар McLaren F1 — найшвидша модель 90-х, здатна розвинути 386 км/год.

[ + – ] Копія McLaren F1 відтворює знаменитий суперкар до найменших деталей Фото: autoevolution.com

Звісно, купити McLaren F1 може далеко не кожен. По-перше, випустили лише 106 таких 627-сильних купе. По-друге, ціна McLaren злетіла до небес і часом сягає $20 мільйонів.

[ + – ] В основі авто лежить трубчастий каркас Фото: autoevolution.com

Ось чому Яцек Мазур вирішив побудувати суперкар самотужки. На це у нього пішло 8 років і 33 000 доларів — машина була готова у 2014 році.

[ + – ] Тепер суперкари McLaren випускають на замовлення

Копія McLaren F1 вийшла дуже якісно — вона в найменших деталях повторює знаменитий суперкар. В основі авто лежить трубчастий каркас, а панелі виконані зі склопластику. Відтворено і тримісний салон з кріслом водія по центру.

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Як і оригінал, саморобний суперкар оснащений двигуном BMW V12, але не таким потужним. З усім тим, він здатний розвинути 322 км/год та розігнатися до сотні за 6 с.

[ + – ] Вартість копії McLaren F1 складає від 28 000 до 75 000 доларів Фото: autoevolution.com

Клон McLaren F1 виявився найчастішим гостем різних автошоу, про нього не раз розповідали ЗМІ. Незабаром до Яцека Мазура почали звертатися з проханнями продати авто чи побудувати ще одну таку репліку.

Поляк вирішив налагодити випуск McLaren. Тепер їх будують на замовлення, а вартість варіюється від 28 000 до 75 000 доларів, залежно від двигуна та комплектації. Також компанія Яцека Мазура може відтворити інші суперкари.

Раніше Фокус повідомляв, що в Італії поліція конфіскувала копію Ferrari та заарештувала її власника. У цій країні створення реплік суперкарів є незаконним.

Також ми писали, що в Україні під час війни з'явився найнетиповіший суперкар McLaren.