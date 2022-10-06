Ford прекращает производство самой быстрой и самой эксклюзивной модели

Суперкар Ford GT снимают с производства и его преемник пока не планируется. На прощание выпустили финальную лимитированную версию LM Edition.

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Ford прощается со сверскоростным суперкаром GT. Производство модели прекратят до конца года и на последок выпустят 22 автомобиля в лимитированной версии LM Edition. Об этом сообщает официальный сайт бренда.

[ + – ] Версию LM Edition выпустят тиражом в 22 экземпляра Фото: Ford

Второе поколение Ford GT выпускали с 2016 года и всего собрали около 1350 купе. Если предшественник отличался ретро-дизайном в духе знаменитого Ford GT40 60-х, то нынешняя модель выглядит современнее.

[ + – ] Суперкар может развить 348 км/ч Фото: Ford

Третья генерация Ford GT пока не планируется. Если модель и появится, то только несколько лет спустя и, скорее всего, в формате электромобиля.

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Прощальный Ford GT LM Edition посвящен успешному выступлению модели в 24-часовой гонке в Ле-Мане 2016 года. Тогда суперкары Ford заняли первое и третье места в своем классе.

[ + – ] Сиденья водителя и пассажира получили отделку разного цвета Фото: Ford

Версия LM Edition отличается особым серебристым цветом кузова и 20-дюймовыми карбоновыми дисками. Салон Ford GT отделан красной и черной алькантарой (причем на сиденьях она разного цвета), а на передней панели появились памятные таблички, отлитые из деталей двигателя победоносного гоночного авто.

[ + – ] Салон украшен памятными табличками Фото: Ford

С технической точки зрения – никаких изменений. Суперкар Ford GT оснащен 3,5-литровым 660-сильным V6 твин-турбо и способен разогнаться до 100 км/ч за 3 с и развить 348 км/ч. Цена стартует с 500 000 долларов, то есть это самый быстрый и самый дорогой Ford в истории.

Ранее Фокус сообщал, что Ford Mustang 1967 года вернули в производство, причем он стал электрокаром.