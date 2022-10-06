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Авто

Ford прекращает производство самой быстрой и самой эксклюзивной модели

Ford GT LM Edition, Ford GT, новый Ford GT, суперкар Ford GT, Ford GT 2022
Фото: Ford | Ford GT второго поколения выпускали с 2016 года

Суперкар Ford GT снимают с производства и его преемник пока не планируется. На прощание выпустили финальную лимитированную версию LM Edition.

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Ford прощается со сверскоростным суперкаром GT. Производство модели прекратят до конца года и на последок выпустят 22 автомобиля в лимитированной версии LM Edition. Об этом сообщает официальный сайт бренда.

Ford GT LM Edition, Ford GT, новый Ford GT, суперкар Ford GT, Ford GT 2022 Fullscreen
Версию LM Edition выпустят тиражом в 22 экземпляра
Фото: Ford

Второе поколение Ford GT выпускали с 2016 года и всего собрали около 1350 купе. Если предшественник отличался ретро-дизайном в духе знаменитого Ford GT40 60-х, то нынешняя модель выглядит современнее.

Ford GT LM Edition, Ford GT, новый Ford GT, суперкар Ford GT, Ford GT 2022 Fullscreen
Суперкар может развить 348 км/ч
Фото: Ford

Третья генерация Ford GT пока не планируется. Если модель и появится, то только несколько лет спустя и, скорее всего, в формате электромобиля.

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Прощальный Ford GT LM Edition посвящен успешному выступлению модели в 24-часовой гонке в Ле-Мане 2016 года. Тогда суперкары Ford заняли первое и третье места в своем классе.

Ford GT LM Edition, Ford GT, новый Ford GT, суперкар Ford GT, Ford GT 2022 Fullscreen
Сиденья водителя и пассажира получили отделку разного цвета
Фото: Ford

Версия LM Edition отличается особым серебристым цветом кузова и 20-дюймовыми карбоновыми дисками. Салон Ford GT отделан красной и черной алькантарой (причем на сиденьях она разного цвета), а на передней панели появились памятные таблички, отлитые из деталей двигателя победоносного гоночного авто.

Ford GT LM Edition, Ford GT, новый Ford GT, суперкар Ford GT, Ford GT 2022 Fullscreen
Салон украшен памятными табличками
Фото: Ford

С технической точки зрения – никаких изменений. Суперкар Ford GT оснащен 3,5-литровым 660-сильным V6 твин-турбо и способен разогнаться до 100 км/ч за 3 с и развить 348 км/ч. Цена стартует с 500 000 долларов, то есть это самый быстрый и самый дорогой Ford в истории.

Ранее Фокус сообщал, что Ford Mustang 1967 года вернули в производство, причем он стал электрокаром.