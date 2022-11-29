Багате оснащення та потужний дизель: презентовано розкішний пікап Ford для Європи (фото)

У Ford Ranger Platinum салон оброблений дорогою шкірою, а сидіння отримали електропривід і вентиляцію. Тяжкий 3,0-літровий двигун дозволяє буксирувати причіп вагою 3,5 тонни.

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Лінійку Ford Ranger 2023 поповнила топова версія Platinum. Розкішний пікап з'явиться на європейському ринку навесні. Про це повідомляє офіційний вебсайт марки.

[ + – ] Пікап комплектують виключно 3,0-літровим турбодизелем Фото: Ford

Дорогі та багато оснащені пікапи Ford вже стали звичними в США, а ось у Європі такий варіант з'явиться вперше. Його ціна поки невідома, але, напевно, вона перевищить 60 000 євро — дорожче буде тільки заряджений Ford Ranger Raptor.

[ + – ] Оснащення включає електропривід крісел, камери кругового огляду та паркувальний автопілот Фото: Ford

Новий Ford Ranger Platinum можна впізнати за особливою решіткою радіатора та матричними фарами, тонованим склом і 20-дюймовими литими дисками. Салон оздоблений дорогою стьобаною шкірою.

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Комплектація Ford Ranger суттєво розширена — з'явилися камери кругового огляду, паркувальний автопілот, електропривід, підігрів і вентиляція сидінь. Крім того, передбачені системи автоматичного гальмування, контролю розмітки та "сліпих" зон.

[ + – ] Салон Ford Ranger Platinum оброблений дорогою шкірою Фото: Ford

Пікап Ford Ranger Platinum оснащений 3,0-літровим турбодизельним V6 потужністю 240 к.с. Його 600 Н∙м крутного моменту дозволяють буксирувати 3,5-тонний причіп, а середня витрата палива становить 10,1 л/100 км. Автомобіль отримав 10-ступінчасту автоматичну КПП, а його повний привід доповнено знижувальною передачею та блокуванням диференціалів.

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