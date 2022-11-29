Богатое оснащение и мощный дизель: презентован роскошный пикап Ford для Европы (фото)
У Ford Ranger Platinum салон отделан дорогой кожей, а сиденья получили электропривод и вентиляцию. Тяговитый 3,0-литровый двигатель позволяет буксировать прицеп весом 3,5 тонны.
Линейку Ford Ranger 2023 пополнила топовая версия Platinum. Роскошный пикап появится на европейском рынке весной. Об этом сообщает официальный сайт марки.
Дорогие и богато оснащенные пикапы Ford уже стали привычными в США, а вот в Европе такой вариант появится впервые. Его цена пока неизвестна, но наверняка она превысит 60 000 евро – дороже будет только заряженный Ford Ranger Raptor.
Новый Ford Ranger Platinum узнается по особой решетке радиатора матричным фарам, тонированным стеклам и 20-дюймовым литым дискам. Салон отделан дорогой стеганной кожей.
Комплектация Ford Ranger существенно расширена – появились камеры кругового обзора, парковочный автопилот, электропривод, подогрев и вентиляция сидений. Кроме того, предусмотрены системы автоматического торможения, контроля разметки и "слепых" зон.
Пикап Ford Ranger Platinum оснащен 3,0-литровым турбодизельным V6 мощностью 240 л. с. Его 600 Н∙м крутящего момента позволяют буксировать 3,5-тонный прицеп, а средний расход топлива составляет 10,1 л/100 км. Автомобиль получил 10-ступенчатую автоматическую КПП, а его полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.
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