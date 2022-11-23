Брутальный дизайн и запас хода 330 км: представлен первый европейский электропикап (фото)

Новый LDV eT60 способен перевозить тонну груза и обладает запасом хода в 330 км. Электрический пикап оснащен камерой заднего вида и электроприводом сидений.

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Британская компания LDV презентовала электрический пикап eT60. Он уже поступил в продажу на австралийском рынке по цене от 66 до 78 тысяч долларов, а вскоре появится и в других странах. Об этом сообщает официальный сайт марки.

[ + – ] Пикап доступен только в четырехдверной версии

Электромобиль LDV eT60 создан на базе китайского пикапа Maxus T90 EV. Дело в том, что компанию LDV после банкротства выкупил китайский концерн SAIC. Тем не менее, это первый серийный электропикап от европейского бренда.

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Новый LDV eT60 – среднеразмерный рамный пикап длиной 5365 мм, шириной 1900 мм и высотой 1809 мм. Он предложен исключительно в четырехдверном исполнении и имеет грузоподъемность в 1 тонну. У электрокара брутальный дизайн с расширенными крыльями, огромной решеткой радиатора и тоненькими диодными фарами.

[ + – ] Грузоподъемность авто — 1 тонна

Отделку салона разбавляют серебристые вставки и ярко-красные швы. Пикап LDV eT60 недешевый, но не получил виртуальную панель приборов. Оснащение включает 10,25-дюймовый сенсорный дисплей, камеру заднего вида, климат-контроль, электропривод сидений, датчики света и дождя, систему автоматического торможения.

[ + – ] В салоне установлен 10,25-дюймоый тачскрин

Электрокар LDV eT60 оснащен 177-сильным мотором и батареей емкостью 88,5 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 330 км, а быстрая зарядка на 80% занимает 45 минут.

Ранее Фокус рассказывал, что LDV презентовали роскошный представительский минивэн. Его предложат в бензиновой и электрической версиях.

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