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Авто

Классика на новый лад: культовый пикап Chevrolet 50-х вернут в производство (фото)

Пикап Chevrolet 3100, Chevrolet 3100, электромобиль Chevrolet, Пикап Chevrolet, электромобиль Шевроле, пикап Шевроле
Электромобиль Chevrolet 3100 с виду не отличается от классической бензиновой модели

Вместо бензиновой шестерки Chevrolet 3100 оснастили 295-сильным электромотором. Запас хода ретро-пикапа составляет 320 км.

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Классический пикап Chevrolet 3100 начала 50-х получил вторую жизнь. Ретро-авто готовятся вернуть в производство, но уже в формате электрокара. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Пикап Chevrolet 3100, Chevrolet 3100, электромобиль Chevrolet, Пикап Chevrolet, электромобиль Шевроле, пикап Шевроле Fullscreen
На задней оси установлен 295-сильный мотор

Переделкой Chevrolet 3100 в электрокары занимается калифорнийская компания Kindred Motorworks. Вместо бензинового V8 пикап оснастили 295-сильным электромотором на задней оси.

Пикап Chevrolet 3100, Chevrolet 3100, электромобиль Chevrolet, Пикап Chevrolet, электромобиль Шевроле, пикап Шевроле Fullscreen
Оснащение включает бесключевой доступ, подогрев сидений и мультимедийную систему

Батарея на 60 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 320 км. Зарядка электромобиля от домашней электросети занимает около 9 часов.

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Одной заменой силового агрегата тюнинг Chevrolet 3100 не обошелся. Пикап получил новую пружинную подвеску, электроусилитель руля и дисковые тормоза. Узнается авто по современной светодиодной оптике.

Пикап Chevrolet 3100, Chevrolet 3100, электромобиль Chevrolet, Пикап Chevrolet, электромобиль Шевроле, пикап Шевроле Fullscreen
Кресла пикапа общшиты кожей

Салон Chevrolet 3100 отделан кожей, а на передней панели появился сенсорный дисплей мультимедийной системы. Кроме того, комплектацию пополнили бесключевой доступ, электростеклоподъемники, подогрев сидений, мощная аудиосистема с сабвуфером и беспроводная зарядка для смартфонов. В кузове появилась розетка для подключения электроприборов.

Пикап Chevrolet 3100, Chevrolet 3100, электромобиль Chevrolet, Пикап Chevrolet, электромобиль Шевроле, пикап Шевроле Fullscreen
В кузове предусмотрен разъем для подключения электроприборов

Электромобиль Chevrolet 3100 поступит в производство с 2024 года. Купить пикап можно будет по цене в 159 000 долларов.

Ранее Фокус рассказывал, что компания Дэвида Бэкхэма переделала в электромобили классические Range Rover.

Также подобным образом доработали классический Ford Mustang.