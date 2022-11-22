Классика на новый лад: культовый пикап Chevrolet 50-х вернут в производство (фото)

Вместо бензиновой шестерки Chevrolet 3100 оснастили 295-сильным электромотором. Запас хода ретро-пикапа составляет 320 км.

Related video

Классический пикап Chevrolet 3100 начала 50-х получил вторую жизнь. Ретро-авто готовятся вернуть в производство, но уже в формате электрокара. Об этом сообщает сайт Carscoops.

[ + – ] На задней оси установлен 295-сильный мотор

Переделкой Chevrolet 3100 в электрокары занимается калифорнийская компания Kindred Motorworks. Вместо бензинового V8 пикап оснастили 295-сильным электромотором на задней оси.

[ + – ] Оснащение включает бесключевой доступ, подогрев сидений и мультимедийную систему

Батарея на 60 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 320 км. Зарядка электромобиля от домашней электросети занимает около 9 часов.

Важно

Старый внедорожник ЛуАЗ превратили в военный электромобиль с мотором Jaguar (видео)

Одной заменой силового агрегата тюнинг Chevrolet 3100 не обошелся. Пикап получил новую пружинную подвеску, электроусилитель руля и дисковые тормоза. Узнается авто по современной светодиодной оптике.

[ + – ] Кресла пикапа общшиты кожей

Салон Chevrolet 3100 отделан кожей, а на передней панели появился сенсорный дисплей мультимедийной системы. Кроме того, комплектацию пополнили бесключевой доступ, электростеклоподъемники, подогрев сидений, мощная аудиосистема с сабвуфером и беспроводная зарядка для смартфонов. В кузове появилась розетка для подключения электроприборов.

[ + – ] В кузове предусмотрен разъем для подключения электроприборов

Электромобиль Chevrolet 3100 поступит в производство с 2024 года. Купить пикап можно будет по цене в 159 000 долларов.

Ранее Фокус рассказывал, что компания Дэвида Бэкхэма переделала в электромобили классические Range Rover.

Также подобным образом доработали классический Ford Mustang.