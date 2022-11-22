Классика на новый лад: культовый пикап Chevrolet 50-х вернут в производство (фото)
Вместо бензиновой шестерки Chevrolet 3100 оснастили 295-сильным электромотором. Запас хода ретро-пикапа составляет 320 км.
Классический пикап Chevrolet 3100 начала 50-х получил вторую жизнь. Ретро-авто готовятся вернуть в производство, но уже в формате электрокара. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Переделкой Chevrolet 3100 в электрокары занимается калифорнийская компания Kindred Motorworks. Вместо бензинового V8 пикап оснастили 295-сильным электромотором на задней оси.
Батарея на 60 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 320 км. Зарядка электромобиля от домашней электросети занимает около 9 часов.
Одной заменой силового агрегата тюнинг Chevrolet 3100 не обошелся. Пикап получил новую пружинную подвеску, электроусилитель руля и дисковые тормоза. Узнается авто по современной светодиодной оптике.
Салон Chevrolet 3100 отделан кожей, а на передней панели появился сенсорный дисплей мультимедийной системы. Кроме того, комплектацию пополнили бесключевой доступ, электростеклоподъемники, подогрев сидений, мощная аудиосистема с сабвуфером и беспроводная зарядка для смартфонов. В кузове появилась розетка для подключения электроприборов.
Электромобиль Chevrolet 3100 поступит в производство с 2024 года. Купить пикап можно будет по цене в 159 000 долларов.
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