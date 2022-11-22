Класика на новий лад: культовий пікап Chevrolet 50-х повернуть у виробництво (фото)

Замість бензинової шістки Chevrolet 3100 оснастили 295-сильним електродвигуном. Запас ходу ретро-пікапа становить 320 км.

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Класичний пікап Chevrolet 3100 початку 50-х отримав друге життя. Ретро-авто готуються повернути у виробництво, але вже у форматі електрокара. Про це повідомляє сайт Carscoops.

[ + – ] На задній осі встановлений 295-сильний двигун

Переробкою Chevrolet 3100 на електрокари займається каліфорнійська компанія Kindred Motorworks. Замість бензинового V8 пікап оснастили 295-сильним електродвигуном на задній осі.

[ + – ] Оснащення враховує безключовий доступ, підігрів сидінь та мультимедійну систему

Батарея на 60 кВт∙год забезпечує запас ходу 320 км. Заряджання електромобіля від домашньої електромережі займає приблизно 9 годин.

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Однією заміною силового агрегата тюнінг Chevrolet 3100 не обійшовся. Пікап отримав нову пружинну підвіску, електропідсилювач керма та дискові гальма. Впізнається авто за сучасною світлодіодною оптикою.

[ + – ] Крісла пікапа загальмовані шкірою

Салон Chevrolet 3100 оброблений шкірою, а на передній панелі з'явився сенсорний екран мультимедійної системи. Крім того, комплектацію поповнили безключовий доступ, електросклопідйомники, підігрів сидінь, потужна аудіосистема із сабвуфером і бездротова зарядка для смартфонів. У кузові з'явилася розетка для підключення електроприладів.

[ + – ] У кузові передбачений роз'єм для підключення електроприладів

Електромобіль Chevrolet 3100 надійде у виробництво з 2024 року. Купити пікап можна буде за ціною 159 000 доларів.

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