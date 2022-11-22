Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Класика на новий лад: культовий пікап Chevrolet 50-х повернуть у виробництво (фото)

Пікап Chevrolet 3100, Chevrolet 3100, електромобіль Chevrolet, Пікап Chevrolet, електромобіль Chevrolet, пікап Chevrolet
Електромобіль Chevrolet 3100 на вигляд не відрізняється від класичної бензинової моделі

Замість бензинової шістки Chevrolet 3100 оснастили 295-сильним електродвигуном. Запас ходу ретро-пікапа становить 320 км.

Related video

Класичний пікап Chevrolet 3100 початку 50-х отримав друге життя. Ретро-авто готуються повернути у виробництво, але вже у форматі електрокара. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Пікап Chevrolet 3100, Chevrolet 3100, електромобіль Chevrolet, Пікап Chevrolet, електромобіль Chevrolet, пікап Chevrolet Fullscreen
На задній осі встановлений 295-сильний двигун

Переробкою Chevrolet 3100 на електрокари займається каліфорнійська компанія Kindred Motorworks. Замість бензинового V8 пікап оснастили 295-сильним електродвигуном на задній осі.

Пікап Chevrolet 3100, Chevrolet 3100, електромобіль Chevrolet, Пікап Chevrolet, електромобіль Chevrolet, пікап Chevrolet Fullscreen
Оснащення враховує безключовий доступ, підігрів сидінь та мультимедійну систему

Батарея на 60 кВт∙год забезпечує запас ходу 320 км. Заряджання електромобіля від домашньої електромережі займає приблизно 9 годин.

Важливо
Старий позашляховик ЛуАЗ перетворили на військовий електромобіль з мотором Jaguar (відео)
Старий позашляховик ЛуАЗ перетворили на військовий електромобіль з мотором Jaguar (відео)

Однією заміною силового агрегата тюнінг Chevrolet 3100 не обійшовся. Пікап отримав нову пружинну підвіску, електропідсилювач керма та дискові гальма. Впізнається авто за сучасною світлодіодною оптикою.

Пікап Chevrolet 3100, Chevrolet 3100, електромобіль Chevrolet, Пікап Chevrolet, електромобіль Chevrolet, пікап Chevrolet Fullscreen
Крісла пікапа загальмовані шкірою

Салон Chevrolet 3100 оброблений шкірою, а на передній панелі з'явився сенсорний екран мультимедійної системи. Крім того, комплектацію поповнили безключовий доступ, електросклопідйомники, підігрів сидінь, потужна аудіосистема із сабвуфером і бездротова зарядка для смартфонів. У кузові з'явилася розетка для підключення електроприладів.

Пікап Chevrolet 3100, Chevrolet 3100, електромобіль Chevrolet, Пікап Chevrolet, електромобіль Chevrolet, пікап Chevrolet Fullscreen
У кузові передбачений роз'єм для підключення електроприладів

Електромобіль Chevrolet 3100 надійде у виробництво з 2024 року. Купити пікап можна буде за ціною 159 000 доларів.

Раніше Фокус розповідав, що компанія Девіда Бекхема переробила на електромобілі класичні Range Rover.

Також подібно доопрацювали класичний Ford Mustang.