Класика на новий лад: культовий пікап Chevrolet 50-х повернуть у виробництво (фото)
Замість бензинової шістки Chevrolet 3100 оснастили 295-сильним електродвигуном. Запас ходу ретро-пікапа становить 320 км.
Класичний пікап Chevrolet 3100 початку 50-х отримав друге життя. Ретро-авто готуються повернути у виробництво, але вже у форматі електрокара. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Переробкою Chevrolet 3100 на електрокари займається каліфорнійська компанія Kindred Motorworks. Замість бензинового V8 пікап оснастили 295-сильним електродвигуном на задній осі.
Батарея на 60 кВт∙год забезпечує запас ходу 320 км. Заряджання електромобіля від домашньої електромережі займає приблизно 9 годин.
Однією заміною силового агрегата тюнінг Chevrolet 3100 не обійшовся. Пікап отримав нову пружинну підвіску, електропідсилювач керма та дискові гальма. Впізнається авто за сучасною світлодіодною оптикою.
Салон Chevrolet 3100 оброблений шкірою, а на передній панелі з'явився сенсорний екран мультимедійної системи. Крім того, комплектацію поповнили безключовий доступ, електросклопідйомники, підігрів сидінь, потужна аудіосистема із сабвуфером і бездротова зарядка для смартфонів. У кузові з'явилася розетка для підключення електроприладів.
Електромобіль Chevrolet 3100 надійде у виробництво з 2024 року. Купити пікап можна буде за ціною 159 000 доларів.
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