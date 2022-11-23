Брутальний дизайн та запас ходу 330 км: представлений перший європейський електропікап (фото)

Новий LDV eT60 здатний перевозити тонну вантажу і має запас ходу в 330 км. Електричний пікап оснащений камерою заднього виду та електроприводом сидінь.

Related video

Британська компанія LDV презентувала електронний пікап eT60. Він уже надійшов у продаж на австралійському ринку за ціною від 66 до 78 тисяч доларів, а невдовзі з'явиться і в інших країнах. Про це повідомляє офіційний вебсайт марки.

[ + – ] Пікап доступний лише у чотиридверній версії

Електромобіль LDV eT60 створений на базі китайського пікапа Maxus T90 EV. Річ у тому, що компанію LDV після банкрутства викупив китайський концерн SAIC. Проте це перший серійний електропікап від європейського бренду.

Важливо

Класика на новий лад: культовий пікап Chevrolet 50-х повернуть у виробництво (фото)

Новий LDV eT60 — середньорозмірний рамний пікап довжиною 5365 мм, шириною 1900 мм та висотою 1809 мм. Він запропонований виключно у чотиридверному виконанні та має вантажопідйомність в 1 тонну. В електрокара агресивний дизайн з розширеними крилами, величезними решітками радіатора і тоненькими діодними фарами.

[ + – ] Вантажопідйомність авто — 1 тонна

Оздоблення салону розбавляють сріблясті вставки та яскраво-червоні шви. Пікап LDV eT60 недешевий, але не отримав віртуальної панелі приладів. Оснащення включає 10,25-дюймовий сенсорний дисплей, камеру заднього виду, клімат-контроль, електропривод сидінь, датчики світла та дощу, систему автоматичного гальмування.

[ + – ] У салоні встановлений 10,25-дюймовий тачскрин

Електрокар LDV eT60 оснащений 177-сильним мотором та батареєю місткістю 88,5 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 330 км, а швидка зарядка на 80% займає 45 хвилин.

Раніше Фокус розповідав, що LDV презентували розкішний представницький мінівен. Його запропонують у бензиновій та електричній версіях.

Також ми писали, що в Україні з'явиться недорогий британський електрокросовер із запасом ходу 400 км.