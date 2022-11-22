Богатое оснащение и электрическая версия: представлен новый Ford Tourneo Custom (фото)
Ford Tourneo Custom 2023 стал выразительнее на вид и получил опции, свойственные более дорогим авто. Линейку модели пополнил вариант повышенной проходимости Active.
Опубликованы официальные фото Ford Tourneo Custom. Пассажирский собрат Ford Transit поступит в продажу с начала 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт Ford.
Новый Ford Tourneo Custom предложат в стандартной и удлиненной версиях. Дизайн минивэна стал выразительнее и выдержан в духе родственного Ford Transit 2023. У авто широкая решетка радиатора и раскосые диодные фары, а боковины остались профилированными.
Линейку пополнила внедорожная версия Active. Она узнается по защитному пластиковому обвесу и 19-дюймовым дискам, а еще такой минивэн получил матричную оптику.
В салоне появились виртуальная панель приборов и большой 13-дюймовый тачскрин. Новый Ford Tourneo Custom доступен в исполнении на 8 и 9 мест, причем возможности трансформации салона расширены. Кресла стали легче и теперь проще движутся по специальным рельсам. Как и прежде, второй ряд можно развернуть, чтобы пассажиры сидели лицом к лицу.
Комплектация Ford Tourneo 2023 существенно расширена – доступны панорамная крыша, электропривод сдвижных дверей, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и акустика Bang&Olufsen с 14 динамиками.Важно
Первым дебютировал электромобиль Ford e-Tourneo Custom. Он оснащен 218-сильным мотором и батареей на 74 кВт∙ч. Он может буксировать двухтонный прицеп и обладает запасом хода в 370 км. Зарядить электрокар на 80% можно за 41 минуту.
Останутся в линейке и 2,0-литровые турбодизели на 136, 150 и 170 л. с. Также предложат плаг-ин гибрид Ford Tourneo Custom с 2,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором, способный проехать свыше 50 км на электротяге. За доплату будет доступен полный привод.
Ранее Фокус рассказывал, что у Ford Transit появилась полноприводная версия повышенной проходимости мощностью 300 л. с.
Также мы писали, что внедорожный минивэн представила и Toyota.