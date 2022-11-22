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Авто

Богатое оснащение и электрическая версия: представлен новый Ford Tourneo Custom (фото)

Ford Tourneo Custom, новый Ford Tourneo Custom, новый Ford Tourneo, Ford Tourneo 2023, электромобиль Ford Tourneo
Фото: Ford | Линейку пополнил внедорожный вариант Active

Ford Tourneo Custom 2023 стал выразительнее на вид и получил опции, свойственные более дорогим авто. Линейку модели пополнил вариант повышенной проходимости Active.

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Опубликованы официальные фото Ford Tourneo Custom. Пассажирский собрат Ford Transit поступит в продажу с начала 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

Ford Tourneo Custom, новый Ford Tourneo Custom, новый Ford Tourneo, Ford Tourneo 2023, электромобиль Ford Tourneo Fullscreen
Дизайн Ford Tourneo Custom стал выразительнее
Фото: Ford

Новый Ford Tourneo Custom предложат в стандартной и удлиненной версиях. Дизайн минивэна стал выразительнее и выдержан в духе родственного Ford Transit 2023. У авто широкая решетка радиатора и раскосые диодные фары, а боковины остались профилированными.

Ford Tourneo Custom, новый Ford Tourneo Custom, новый Ford Tourneo, Ford Tourneo 2023, электромобиль Ford Tourneo Fullscreen
Минивэн предложат двух вариантах по длине
Фото: Ford

Линейку пополнила внедорожная версия Active. Она узнается по защитному пластиковому обвесу и 19-дюймовым дискам, а еще такой минивэн получил матричную оптику.

Ford Tourneo Custom, новый Ford Tourneo Custom, новый Ford Tourneo, Ford Tourneo 2023, электромобиль Ford Tourneo Fullscreen
Минивэн получил виртуальную панель приборов
Фото: Ford

В салоне появились виртуальная панель приборов и большой 13-дюймовый тачскрин. Новый Ford Tourneo Custom доступен в исполнении на 8 и 9 мест, причем возможности трансформации салона расширены. Кресла стали легче и теперь проще движутся по специальным рельсам. Как и прежде, второй ряд можно развернуть, чтобы пассажиры сидели лицом к лицу.

Ford Tourneo Custom, новый Ford Tourneo Custom, новый Ford Tourneo, Ford Tourneo 2023, электромобиль Ford Tourneo Fullscreen
Кресла двигаются по специальным рельсам
Фото: Ford

Комплектация Ford Tourneo 2023 существенно расширена – доступны панорамная крыша, электропривод сдвижных дверей, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и акустика Bang&Olufsen с 14 динамиками.

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Первым дебютировал электромобиль Ford e-Tourneo Custom. Он оснащен 218-сильным мотором и батареей на 74 кВт∙ч. Он может буксировать двухтонный прицеп и обладает запасом хода в 370 км. Зарядить электрокар на 80% можно за 41 минуту.

Ford Tourneo Custom, новый Ford Tourneo Custom, новый Ford Tourneo, Ford Tourneo 2023, электромобиль Ford Tourneo Fullscreen
Сиденья второго ряда можно развернуть
Фото: Ford

Останутся в линейке и 2,0-литровые турбодизели на 136, 150 и 170 л. с. Также предложат плаг-ин гибрид Ford Tourneo Custom с 2,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором, способный проехать свыше 50 км на электротяге. За доплату будет доступен полный привод.

Ранее Фокус рассказывал, что у Ford Transit появилась полноприводная версия повышенной проходимости мощностью 300 л. с.

Также мы писали, что внедорожный минивэн представила и Toyota.