Богатое оснащение и электрическая версия: представлен новый Ford Tourneo Custom (фото)

Ford Tourneo Custom 2023 стал выразительнее на вид и получил опции, свойственные более дорогим авто. Линейку модели пополнил вариант повышенной проходимости Active.

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Опубликованы официальные фото Ford Tourneo Custom. Пассажирский собрат Ford Transit поступит в продажу с начала 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

[ + – ] Дизайн Ford Tourneo Custom стал выразительнее Фото: Ford

Новый Ford Tourneo Custom предложат в стандартной и удлиненной версиях. Дизайн минивэна стал выразительнее и выдержан в духе родственного Ford Transit 2023. У авто широкая решетка радиатора и раскосые диодные фары, а боковины остались профилированными.

[ + – ] Минивэн предложат двух вариантах по длине Фото: Ford

Линейку пополнила внедорожная версия Active. Она узнается по защитному пластиковому обвесу и 19-дюймовым дискам, а еще такой минивэн получил матричную оптику.

[ + – ] Минивэн получил виртуальную панель приборов Фото: Ford

В салоне появились виртуальная панель приборов и большой 13-дюймовый тачскрин. Новый Ford Tourneo Custom доступен в исполнении на 8 и 9 мест, причем возможности трансформации салона расширены. Кресла стали легче и теперь проще движутся по специальным рельсам. Как и прежде, второй ряд можно развернуть, чтобы пассажиры сидели лицом к лицу.

[ + – ] Кресла двигаются по специальным рельсам Фото: Ford

Комплектация Ford Tourneo 2023 существенно расширена – доступны панорамная крыша, электропривод сдвижных дверей, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и акустика Bang&Olufsen с 14 динамиками.

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Первым дебютировал электромобиль Ford e-Tourneo Custom. Он оснащен 218-сильным мотором и батареей на 74 кВт∙ч. Он может буксировать двухтонный прицеп и обладает запасом хода в 370 км. Зарядить электрокар на 80% можно за 41 минуту.

[ + – ] Сиденья второго ряда можно развернуть Фото: Ford

Останутся в линейке и 2,0-литровые турбодизели на 136, 150 и 170 л. с. Также предложат плаг-ин гибрид Ford Tourneo Custom с 2,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором, способный проехать свыше 50 км на электротяге. За доплату будет доступен полный привод.

Ранее Фокус рассказывал, что у Ford Transit появилась полноприводная версия повышенной проходимости мощностью 300 л. с.

Также мы писали, что внедорожный минивэн представила и Toyota.