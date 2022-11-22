Багате обладнання й електрична версія: представлений новий Ford Tourneo Custom (фото)

Ford Tourneo Custom 2023 став виразнішим на вигляд і отримав опції, властиві дорожчим авто. Лінійку моделі поповнив варіант підвищеної прохідності Active.

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Опубліковано офіційні фото Ford Tourneo Custom. Пасажирський побратим Ford Transit надійде в продаж із початку 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт Ford.

[ + – ] Дизайн Ford Tourneo Custom став виразнішим Фото: Ford

Новий Ford Tourneo Custom запропонують у стандартній і подовженій версіях. Дизайн мінівена став виразнішим і витриманий у дусі родинного Ford Transit 2023. У авто широка решітка радіатора та розкосі діодні фари, а боковини залишилися профільованими.

[ + – ] Мінівен запропонують два варіанти за довжиною Фото: Ford

Лінійку поповнила позашляхова версія Active. Її можна впізнати за захисним пластиковим обвісом і 19-дюймовими дисками, а ще такий мінівен отримав матричну оптику.

[ + – ] Мінівен отримав віртуальну панель приладів Фото: Ford

У салоні з'явилися віртуальна панель приладів і великий 13-дюймовий тачскрин. Новий Ford Tourneo Custom доступний у виконанні на 8 і 9 місць, до того ж можливості трансформації салону розширені. Крісла стали легшими й тепер простіше рухаються по спеціальних рейках. Як і раніше, другий ряд можна розвернути, щоб пасажири сиділи віч-на-віч.

[ + – ] Крісла рухаються по спеціальних рейках Фото: Ford

Комплектація Ford Tourneo 2023 суттєво розширена — доступні панорамний дах, електропривід зсувних дверей, тризонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду й акустика Bang&Olufsen із 14 динаміками.

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Першим дебютував електромобіль Ford eTourneo Custom. Він оснащений 218-сильним мотором і батареєю на 74 кВт∙год. Він може буксирувати двотонний причіп і має запас ходу в 370 км. Зарядити електрокар на 80% можна за 41 хвилину.

[ + – ] Сидіння другого ряду можна розвернути Фото: Ford

Залишаться в лінійці й 2,0-літрові турбодизелі на 136, 150 та 170 к.с. Також запропонують плаг-ін гібрид Ford Tourneo Custom із 2,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором, здатний проїхати понад 50 км на електротязі. За доплату буде доступний повний привід.

Раніше Фокус розповідав, що у Ford Transit з'явилася повнопривідна версія підвищеної прохідності потужністю 300 к.с.

Також ми писали, що позашляховий мінівен презентувала і Toyota.