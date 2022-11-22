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Авто

Багате обладнання й електрична версія: представлений новий Ford Tourneo Custom (фото)

Ford Tourneo Custom, новий Ford Tourneo Custom, новий Ford Tourneo, Ford Tourneo 2023, електромобіль Ford Tourneo
Фото: Ford | Лінійку поповнив позашляховий варіант Active

Ford Tourneo Custom 2023 став виразнішим на вигляд і отримав опції, властиві дорожчим авто. Лінійку моделі поповнив варіант підвищеної прохідності Active.

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Опубліковано офіційні фото Ford Tourneo Custom. Пасажирський побратим Ford Transit надійде в продаж із початку 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт Ford.

Ford Tourneo Custom, новий Ford Tourneo Custom, новий Ford Tourneo, Ford Tourneo 2023, електромобіль Ford Tourneo Fullscreen
Дизайн Ford Tourneo Custom став виразнішим
Фото: Ford

Новий Ford Tourneo Custom запропонують у стандартній і подовженій версіях. Дизайн мінівена став виразнішим і витриманий у дусі родинного Ford Transit 2023. У авто широка решітка радіатора та розкосі діодні фари, а боковини залишилися профільованими.

Ford Tourneo Custom, новий Ford Tourneo Custom, новий Ford Tourneo, Ford Tourneo 2023, електромобіль Ford Tourneo Fullscreen
Мінівен запропонують два варіанти за довжиною
Фото: Ford

Лінійку поповнила позашляхова версія Active. Її можна впізнати за захисним пластиковим обвісом і 19-дюймовими дисками, а ще такий мінівен отримав матричну оптику.

Ford Tourneo Custom, новий Ford Tourneo Custom, новий Ford Tourneo, Ford Tourneo 2023, електромобіль Ford Tourneo Fullscreen
Мінівен отримав віртуальну панель приладів
Фото: Ford

У салоні з'явилися віртуальна панель приладів і великий 13-дюймовий тачскрин. Новий Ford Tourneo Custom доступний у виконанні на 8 і 9 місць, до того ж можливості трансформації салону розширені. Крісла стали легшими й тепер простіше рухаються по спеціальних рейках. Як і раніше, другий ряд можна розвернути, щоб пасажири сиділи віч-на-віч.

Ford Tourneo Custom, новий Ford Tourneo Custom, новий Ford Tourneo, Ford Tourneo 2023, електромобіль Ford Tourneo Fullscreen
Крісла рухаються по спеціальних рейках
Фото: Ford

Комплектація Ford Tourneo 2023 суттєво розширена — доступні панорамний дах, електропривід зсувних дверей, тризонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду й акустика Bang&Olufsen із 14 динаміками.

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Першим дебютував електромобіль Ford eTourneo Custom. Він оснащений 218-сильним мотором і батареєю на 74 кВт∙год. Він може буксирувати двотонний причіп і має запас ходу в 370 км. Зарядити електрокар на 80% можна за 41 хвилину.

Ford Tourneo Custom, новий Ford Tourneo Custom, новий Ford Tourneo, Ford Tourneo 2023, електромобіль Ford Tourneo Fullscreen
Сидіння другого ряду можна розвернути
Фото: Ford

Залишаться в лінійці й 2,0-літрові турбодизелі на 136, 150 та 170 к.с. Також запропонують плаг-ін гібрид Ford Tourneo Custom із 2,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором, здатний проїхати понад 50 км на електротязі. За доплату буде доступний повний привід.

Раніше Фокус розповідав, що у Ford Transit з'явилася повнопривідна версія підвищеної прохідності потужністю 300 к.с.

Також ми писали, що позашляховий мінівен презентувала і Toyota.