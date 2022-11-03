Повний привід і понад 300 сил: презентовано топовий позашляховий Ford Transit (фото)

Ford Transit Trail отримав повний привід, а також позашляхові шини й обвіс. Модель комплектують виключно 3,5-літровим турбомотором.

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Лінійку Ford Transit 2023 поповнив варіант підвищеної прохідності Trail. Продаж фургона стартує навесні за ціною від 65 975 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Ford.

[ + – ] Модель доступна у вантажній і пасажирській версіях Фото: Ford

Від стандартної моделі новий Ford Transit Trail відрізняється особливою решіткою радіатора, масивними бамперами та пластиковим захисним обвісом. Крім того, передбачені розширювачі арок і підніжки. Кліренс збільшений на 90 мм (до 246 мм) і встановлені позашляхові 16-дюймові шини Goodyear Wrangler Workhorse.

[ + – ] На центральній панелі встановлено 12-дюймовий сенсорний дисплей Фото: Ford

Фургон пропонують у стандартній (5980 мм) і подовженій (6700 мм) модифікаціях із низьким або високим дахом. Об'єм вантажного відсіку становить від 10,1 до 13,8 куб.м. Також доступний і пасажирський мінівен.

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Комплектація Ford Transit Trail розширена — включає 12-дюймовий сенсорний дисплей, безключовий доступ, парктронік, адаптивний круїз-контроль і моніторинг "сліпих" зон.

[ + – ] Trail — найдорожча версія Ford Transit Фото: Ford

Ford Transit Trail оснащують 3,5-літровим V6 твін-турбо потужністю 310 к.с. і 10-ступінчастою автоматичною КПП. Крутного моменту 540 Нм достатньо, щоб буксирувати тритонний причіп. Повний привід має п'ять режимів для різних умов їзди.

Раніше Фокус повідомляв, що вже представлено новий Ford Transit наступного покоління, причому першою дебютувала електрична версія.

Також ми розповідали , що Ford зняв із виробництва відразу два мінівени — попит на них впав останніми роками.