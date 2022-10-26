Жертви реорганізації: Ford знімає з виробництва одразу дві сімейні моделі

Попит на мінівени Ford різко впав останнім часом, адже покупці все частіше вибирають кросовери. За 2021 рік продано лише 4 700 Galaxy та 7 400 S-Max.

Related video

Ford розпочав масштабну реорганізацію модельного ряду. У її межах відмовляться від кількох відомих моделей. Раніше вже стало відомо про припинення випуску Ford Fiesta, а тепер керівництво концерну заявило про згортання виробництва мінівенів S-Max і Galaxy. Про це повідомляє офіційний сайт Ford.

[ + – ] Ford Galaxy випускають із 1996 року Фото: Ford

Якщо Fiesta ще збиратимуть до літа 2023 року, то на Ford S-Max і Galaxy вже припинили приймати замовлення. Це означає, що конвеєр зупинять уже найближчим часом.

Мінівени Ford стали жертвами низького попиту: торік купили лише 4 700 Galaxy та 7 400 S-Max. Зараз такі моделі не дуже популярні, адже сімейні покупці все частіше віддають перевагу кросоверам. Раніше від аналогічних моделей відмовилися Renault і Citroen.

[ + – ] Ford S-Max представили у 2006 році Фото: Ford

Не допомогло підвищити продажі й торішнє оновлення Ford Galaxy та S-Max — мінівени отримали економічні гібридні версії потужністю 190 к. с.

Важливо

Найпопулярніший електромобіль у Європі знімуть із виробництва: причина відома

Ford Galaxy випускали з 1996 року: всього побачило світ три покоління моделі та випущено понад 1,5 мільйони авто. У 2006 році у нього з'явився співбрат S-Max із більш динамічним дизайном і потужними двигунами.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford представив новий Kuga. Кросоверу змінили дизайн і салон.

Також ми писали, що Toyota готує позашляховий мінівен на базі Corolla.