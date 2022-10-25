Ford припинить випуск однієї з найпопулярніших своїх моделей: що відомо

Масовий Ford Fiesta знімуть із виробництва. Нове покоління моделі поки не планується, адже її місце в лінійці марки займе кросовер Puma.

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Ford знімає із виробництва хетчбек Fiesta. Одну з наймасовіших моделей в історії марки припинять випускати у середині 2023 року. Про це повідомляє британське видання Auto Express.

Джерела в Ford Motor повідомили, що складання Fiesta планують згорнути менш ніж через рік. Офіційно пресслужба концерну поки не підтвердила інформацію, але заявила, що електрифікація змушує переглянути модельний ряд марки. Раніше вже заявили про відмову від Ford Focus — він також став жертвою оптимізації лінійки бренду.

[ + – ] Вже випущено понад 16 мільйонів Ford Fiesta Фото: Ford

Причиною відмови від досить популярної моделі, найімовірніше, є впровадження суворіших екостандартів Євро-7. Вони суттєво збільшать собівартість бензинових авто та випуск бюджетних моделей з малою націнкою стане нерентабельним.

Нішу Ford Fiesta може зайняти кросовер Puma, збудований на тій же платформі. Його продаж зростає, а в 2024 році у нього з'явиться електрична модифікація.

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Втім цілком ймовірно, що Fiesta повернеться після 2030 року, коли всі європейські Ford стануть електричними. І тут він стане компактним міським електрокаром.

Нагадаємо, що Ford Fiesta випускали з 1976 року і вже зібрали понад 16 мільйонів хетчбеків. Нинішнє, сьоме покоління моделі з'явилося у 2017 році, а нещодавно його оновили. Раніше Fiesta вже перестали продавати в США.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault знімуть із виробництва електромобіль Zoe.