Ford прекратит выпуск одной из самых популярных своих моделей: что известно

Массовый Ford Fiesta снимут с производства. Новое поколение модели пока не планируется, ведь ее место в линейке марки займет кроссовер Puma.

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Ford снимает с производства хэтчбек Fiesta. Одну из самых массовых моделей в истории марки прекратят выпускать в середине 2023 года. Об этом сообщает британское издание Auto Express.

Источники в Ford Motor сообщили, что сборку Fiesta планируют свернуть менее, чем через год. Официально пресс-служба концерна пока не подтвердила информацию, но заявила, что электрификация заставляет пересмотреть модельный ряд марки. Ранее уже было заявлено об отказе от Ford Focus — он также стал жертвой оптимизации линейки бренда.

[ + – ] Уже выпущено свыше 16 миллионов Ford Fiesta Фото: Ford

Причиной отказа от довольно популярной модели, скорее всего, является внедрение более строгих эко-стандартов Евро-7. Они существенно увеличат себестоимость бензиновых авто и выпуск бюджетных моделей с малой наценкой станет нерентабельным.

Нишу Ford Fiesta может занять кроссовер Puma, построенный на той же платформе. Его продажи растут, а в 2024 году у него появится электрическая модификация.

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Впрочем, не исключается, что Fiesta вернется после 2030 года, когда все европейские Ford станут электрическими. В этом случае он станет компактным городским электрокаром.

Напомним, что Ford Fiesta выпускали с 1976 года и уже собрали свыше 16 миллионов хэтчбеков. Нынешнее, седьмое, поколение модели появилось в 2017 году, а недавно было обновлено. Ранее Fiesta уже прекратили продавать в США.

Ранее Фокус сообщал, что Renault снимут с производства электромобиль Zoe.