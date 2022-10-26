Жертвы реорганизации: Ford снимает с производства сразу две семейные модели

Спрос на минивэны Ford резко упал в последнее время, ведь покупатели все чаще выбирают кроссоверы. За 2021 год продано только 4700 Galaxy и 7400 S-Max.

Related video

Ford начал масштабную реорганизацию модельного ряда. В ее рамках откажутся от нескольких известных моделей. Ранее уже стало известно о прекращении выпуска Ford Fiesta, а теперь руководство концерна заявило о сворачивании производства минивэнов S-Max и Galaxy. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

[ + – ] Ford Galaxy выпускают с 1996 года Фото: Ford

Если Fiesta еще будут собирать до лета 2023 года, то на Ford S-Max и Galaxy уже прекратили принимать заказы. Это значит, что конвейер остановят уже в ближайшее время.

Минивэны Ford стали жертвами низкого спроса: в прошлом году купили только 4700 Galaxy и 7400 S-Max. Сейчас такие модели не очень популярные, ведь семейные покупатели все чаще отдают предпочтение кроссоверам. Ранее от аналогичных моделей отказались Renault и Citroen.

[ + – ] Ford S-Max представили в 2006 году Фото: Ford

Не помогло повысить продажи и прошлогоднее обновление Ford Galaxy и S-Max– минивэны получили экономичные гибридные версии мощностью 190 л. с.

Важно

Самый популярный электромобиль в Европе снимут с производства: причина известна

Ford Galaxy выпускали с 1996 года: всего увидело мир три поколения модели и выпущено свыше 1,5 миллиона авто. В 2006 году у него появился собрат S-Max с более динамичным дизайном и мощными двигателями.

Ранее Фокус сообщал, что Ford представил новый Kuga. Кроссоверу изменили дизайн и салон.

Также мы писали, что Toyota готовит внедорожный минивэн на базе Corolla.