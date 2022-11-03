Полный привод и свыше 300 сил: презентован топовый внедорожный Ford Transit (фото)

Ford Transit Trail получил полный привод, а также внедорожные шины и обвес. Модель комплектуют исключительно 3,5-литровым турбомотором.

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Линейку Ford Transit 2023 пополнил вариант повышенной проходимости Trail. Продажи фургона стартуют весной по цене от 65 975 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

[ + – ] Модель доступна в грузовой и пассажирской версиях Фото: Ford

От стандартной модели новый Ford Transit Trail можно узнать по особой решетке радиатора, массивным бамперам и пластиковому защитному обвесу. Кроме того, предусмотрены расширители арок и подножки. Клиренс увеличен на 90 мм (до 246 мм) и установлены внедорожные 16-дюймовые шины Goodyear Wrangler Workhorse.

[ + – ] На центральной панели установлен 12-дюймовый сенсорный дисплей Фото: Ford

Фургон предлагают в стандартной (5980 мм) и удлиненной (6700 мм) модификациях с низкой или высокой крышей. Объем грузового отсека составляет от 10,1 до 13,8 куб. м. Также доступен и пассажирский минивэн.

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Комплектация Ford Transit Trail расширена — включает 12-дюймовый сенсорный дисплей, бесключевой доступ, парктроник, адаптивный круиз-контроль и мониторинг "слепых" зон.

[ + – ] Trail — самая дорогая версия Ford Transit Фото: Ford

Ford Transit Trail оснащают 3,5-литровым V6 твин-турбо мощностью 310 л. с. и 10-ступенчатой автоматической КПП. Крутящего момента в 540 Нм достаточно, чтобы буксировать трехтонный прицеп. Полный привод имеет пять режимов для разных условий езды.

Ранее Фокус сообщал, что уже представлен новый Ford Transit следующего поколения, причем первой дебютировала электрическая версия.

Также мы рассказывали, что Ford снял с производства сразу два минивэна — спрос на них упал в последние годы.