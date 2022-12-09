Цена $1,7 миллиона и 800 сил: презентован самый быстрый и дорогой Ford в истории (фото)

Новый Ford GT Mk IV оснащен 800-сильным турбомотором и развивает скорость свыше 350 км/ч. Суперкар стоимостью 1,7 миллиона долларов выпустят лимитированной серией.

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Опубликованы первые фото Ford GT Mk IV. Трековое купе станет прощальной версией суперкара, который вскоре снимут с производства. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

[ + – ] Всего выпустят только 67 таких суперкаров Фото: Ford

Новый Ford GT Mk IV 2023 – трибют одноименной модели, выигравшей знаменитую гонку "24 часа Ле-Мана" в 1967 году. Всего вручную соберут только 67 таких экстремальных купе стоимостью $1,7 миллиона – это самое дорогое авто за всю историю американской марки.

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Суперкар Ford GT серьезно доработали. Мощность турбодвигателя EcoBoost V6 увеличили с 660 до 800 л. с. Подробности пока не раскрывают, но известно, что увеличен объем мотора (в стандартной версии он равен 3,5 л) и установлены новые турбины.

Характеристики Ford GT Mk IV также держат в секрете, но известно, что он станет самой быстрой моделью бренда. Разгон до 100 км/ч займет менее 3 с, а максимальная скорость превысит 350 км/ч.

[ + – ] Мощность турбошестерки EcoBoost подняли до 800 л. с. Фото: Ford

Автомобиль длиннее стандартного Ford GT и получил полностью новую адаптивную подвеску. Кроме того, для него разработали аэродинамический пакет с обвесом и большим задним антикрылом и изменили дизайн передней части.

Ранее Фокус сообщал, что Ford GT предыдущего поколения вернут в производство. Суперкар выпустят лимитированной серией.