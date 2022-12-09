Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Цена $1,7 миллиона и 800 сил: презентован самый быстрый и дорогой Ford в истории (фото)

Новый Ford GT Mk IV, Ford GT Mk IV, Ford GT Mk IV 2023, Ford GT, новый Ford GT, суперкар Ford GT
Фото: Ford | Ford GT Mk IV — трековая версия купе

Новый Ford GT Mk IV оснащен 800-сильным турбомотором и развивает скорость свыше 350 км/ч. Суперкар стоимостью 1,7 миллиона долларов выпустят лимитированной серией.

Related video

Опубликованы первые фото Ford GT Mk IV. Трековое купе станет прощальной версией суперкара, который вскоре снимут с производства. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

Новый Ford GT Mk IV, Ford GT Mk IV, Ford GT Mk IV 2023, Ford GT, новый Ford GT, суперкар Ford GT Fullscreen
Всего выпустят только 67 таких суперкаров
Фото: Ford

Новый Ford GT Mk IV 2023 – трибют одноименной модели, выигравшей знаменитую гонку "24 часа Ле-Мана" в 1967 году. Всего вручную соберут только 67 таких экстремальных купе стоимостью $1,7 миллиона – это самое дорогое авто за всю историю американской марки.

Важно
Богатое оснащение и мощный дизель: презентован роскошный пикап Ford для Европы (фото)
Богатое оснащение и мощный дизель: презентован роскошный пикап Ford для Европы (фото)

Суперкар Ford GT серьезно доработали. Мощность турбодвигателя EcoBoost V6 увеличили с 660 до 800 л. с. Подробности пока не раскрывают, но известно, что увеличен объем мотора (в стандартной версии он равен 3,5 л) и установлены новые турбины.

Характеристики Ford GT Mk IV также держат в секрете, но известно, что он станет самой быстрой моделью бренда. Разгон до 100 км/ч займет менее 3 с, а максимальная скорость превысит 350 км/ч.

Новый Ford GT Mk IV, Ford GT Mk IV, Ford GT Mk IV 2023, Ford GT, новый Ford GT, суперкар Ford GT Fullscreen
Мощность турбошестерки EcoBoost подняли до 800 л. с.
Фото: Ford

Автомобиль длиннее стандартного Ford GT и получил полностью новую адаптивную подвеску. Кроме того, для него разработали аэродинамический пакет с обвесом и большим задним антикрылом и изменили дизайн передней части.

Ранее Фокус сообщал, что Ford GT предыдущего поколения вернут в производство. Суперкар выпустят лимитированной серией.