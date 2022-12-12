Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Літня пара віддала на благодійність величезну колекцію авто за 2 мільйони доларів (фото)

колекція автомобілів, колекція авто, ретро-авто, Chevrolet Corvette, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger, Ford Mustang
Колекція налічує 35 ретро-авто

Більшість колекції складають потужні американські автомобілі 50-х і 60-х років. Найдорожчим є купе Plymouth Hemi Cuda за 500 000 доларів.

Related video

Майкл і Делані Морі з американського штату Мічиган вирішили зробити подарунок своїй альма-матер. Вони подарували університету Норсвуда 35 рідкісних ретро автомобілів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Сумарна вартість усіх авто становить майже 2 мільйони доларів. Так, Майкл Морі вирішив віддячити університету, адже отримані там знання допомогли йому організувати у 1987 році бізнес із деревообробки та згодом стати мільйонером.

колекція автомобілів, колекція авто, ретро-авто, Chevrolet Corvette, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger, Ford Mustang Fullscreen
Plymouth Hemi Cuda коштує не менше 500 000 доларів

Колекція враховує переважно американські автомобілі. Найбільше в ній потужних Chevrolet 50-х та 60-х років — Corvette, Impala, Bel Air та Camaro різних років випуску.

Важливо
Ексклюзив за $10 500: в Україні дешево продають розкішне американське авто 30-х (фото)
Ексклюзив за $10 500: в Україні дешево продають розкішне американське авто 30-х (фото)

Найдорожчим авто вважається Plymouth Cuda 1970 із 425-сильним 7,0-літровим V8 Hemi — він коштує не менше пів мільйона доларів. Також цінними є Dodge Challenger із тим же двигуном Hemi і Ford Mustang Shelby GT500. Крім того, в колекції є вінтажні хот-роди Ford V8 30-х, Pontiac GTO та Firebird, Plymouth GTX Hemi.

Chevrolet Bel Air Nomad 1955 року Fullscreen
Chevrolet Bel Air Nomad 1955 року
Chevrolet Bel Air 1957 року Fullscreen
Chevrolet Bel Air 1957 року
Chevrolet Corvette 1958 року Fullscreen
Chevrolet Corvette 1958 року
Chevrolet Impala 1962 року Fullscreen
Chevrolet Impala 1962 року
Chevrolet Camaro 1967 року Fullscreen
Chevrolet Camaro 1967 року
Пікап Chevrolet 3100 Fullscreen
Пікап Chevrolet 3100
Хот-рід Ford V8 1932 року Fullscreen
Хот-рід Ford V8 1932 року
Ford Mustang Shelby GT500 1967 року Fullscreen
Ford Mustang Shelby GT500 1967 року
Pontiac GTO 1966 року Fullscreen
Pontiac GTO 1966 року
Pontiac Firebird 1967 року Fullscreen
Pontiac Firebird 1967 року
Plymouth GTX Hemi 1968 року Fullscreen
Plymouth GTX Hemi 1968 року
Dodge Challenger Hemi 1970 року Fullscreen
Dodge Challenger Hemi 1970 року
Chevrolet Bel Air Nomad 1955 року
Chevrolet Bel Air 1957 року
Chevrolet Corvette 1958 року
Chevrolet Impala 1962 року
Chevrolet Camaro 1967 року
Пікап Chevrolet 3100
Хот-рід Ford V8 1932 року
Ford Mustang Shelby GT500 1967 року
Pontiac GTO 1966 року
Pontiac Firebird 1967 року
Plymouth GTX Hemi 1968 року
Dodge Challenger Hemi 1970 року

Університет Норсвуда виставить практично всі авто на благодійний аукціон Mecum, а отримані кошти спрямує на ремонт кампуса. Залишити вирішили лише Chevrolet Corvette 1958 року — його виставлять у студентському містечку.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили найрідкісніший спорткар BMW. Таких купе випустили лише 20.