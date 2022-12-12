Літня пара віддала на благодійність величезну колекцію авто за 2 мільйони доларів (фото)
Більшість колекції складають потужні американські автомобілі 50-х і 60-х років. Найдорожчим є купе Plymouth Hemi Cuda за 500 000 доларів.
Майкл і Делані Морі з американського штату Мічиган вирішили зробити подарунок своїй альма-матер. Вони подарували університету Норсвуда 35 рідкісних ретро автомобілів. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Сумарна вартість усіх авто становить майже 2 мільйони доларів. Так, Майкл Морі вирішив віддячити університету, адже отримані там знання допомогли йому організувати у 1987 році бізнес із деревообробки та згодом стати мільйонером.
Колекція враховує переважно американські автомобілі. Найбільше в ній потужних Chevrolet 50-х та 60-х років — Corvette, Impala, Bel Air та Camaro різних років випуску.
Найдорожчим авто вважається Plymouth Cuda 1970 із 425-сильним 7,0-літровим V8 Hemi — він коштує не менше пів мільйона доларів. Також цінними є Dodge Challenger із тим же двигуном Hemi і Ford Mustang Shelby GT500. Крім того, в колекції є вінтажні хот-роди Ford V8 30-х, Pontiac GTO та Firebird, Plymouth GTX Hemi.
Університет Норсвуда виставить практично всі авто на благодійний аукціон Mecum, а отримані кошти спрямує на ремонт кампуса. Залишити вирішили лише Chevrolet Corvette 1958 року — його виставлять у студентському містечку.
Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили найрідкісніший спорткар BMW. Таких купе випустили лише 20.