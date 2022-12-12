Літня пара віддала на благодійність величезну колекцію авто за 2 мільйони доларів (фото)

Більшість колекції складають потужні американські автомобілі 50-х і 60-х років. Найдорожчим є купе Plymouth Hemi Cuda за 500 000 доларів.

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Майкл і Делані Морі з американського штату Мічиган вирішили зробити подарунок своїй альма-матер. Вони подарували університету Норсвуда 35 рідкісних ретро автомобілів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Сумарна вартість усіх авто становить майже 2 мільйони доларів. Так, Майкл Морі вирішив віддячити університету, адже отримані там знання допомогли йому організувати у 1987 році бізнес із деревообробки та згодом стати мільйонером.

[ + – ] Plymouth Hemi Cuda коштує не менше 500 000 доларів

Колекція враховує переважно американські автомобілі. Найбільше в ній потужних Chevrolet 50-х та 60-х років — Corvette, Impala, Bel Air та Camaro різних років випуску.

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Найдорожчим авто вважається Plymouth Cuda 1970 із 425-сильним 7,0-літровим V8 Hemi — він коштує не менше пів мільйона доларів. Також цінними є Dodge Challenger із тим же двигуном Hemi і Ford Mustang Shelby GT500. Крім того, в колекції є вінтажні хот-роди Ford V8 30-х, Pontiac GTO та Firebird, Plymouth GTX Hemi.

[ + – ] Chevrolet Bel Air Nomad 1955 року [ + – ] Chevrolet Bel Air 1957 року [ + – ] Chevrolet Corvette 1958 року [ + – ] Chevrolet Impala 1962 року [ + – ] Chevrolet Camaro 1967 року [ + – ] Пікап Chevrolet 3100 [ + – ] Хот-рід Ford V8 1932 року [ + – ] Ford Mustang Shelby GT500 1967 року [ + – ] Pontiac GTO 1966 року [ + – ] Pontiac Firebird 1967 року [ + – ] Plymouth GTX Hemi 1968 року [ + – ] Dodge Challenger Hemi 1970 року

Університет Норсвуда виставить практично всі авто на благодійний аукціон Mecum, а отримані кошти спрямує на ремонт кампуса. Залишити вирішили лише Chevrolet Corvette 1958 року — його виставлять у студентському містечку.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили найрідкісніший спорткар BMW. Таких купе випустили лише 20.