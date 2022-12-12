Пожилая пара отдала на благотворительность огромную коллекцию авто за $2 миллиона (фото)

Большую часть коллекции составляют мощные американские автомобили 50-х и 60-х годов. Самым дорогим является купе Plymouth Hemi Cuda за 500 000 долларов.

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Майкл и Делани Мори из американского штата Мичиган решили сделать подарок своей альма-матер. Они подарили университету Норсвуда 35 редких ретро-автомобилей. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Суммарная стоимость всех авто составляет около 2 миллионов долларов. Таким образом Майкл Мори решил отблагодарить университет, ведь полученные там знания помогли ему организовать в 1987 году бизнес по деревообработке и впоследствии стать миллионером.

[ + – ] Plymouth Hemi Cuda стоит не менее 500 000 долларов

Коллекция включает преимущественно американские автомобили. Больше всего в ней мощных Chevrolet 50-х и 60-х годов – Corvette, Impala, Bel Air и Camaro разных лет выпуска.

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Самым дорогим авто считается Plymouth Cuda 1970 года с 425-сильным 7,0-литровым V8 Hemi – он стоит не менее полумиллиона долларов. Также ценными являются Dodge Challenger с тем же мотором Hemi и Ford Mustang Shelby GT500. Кроме того, в коллекции есть винтажные хот-роды Ford V8 30-х, Pontiac GTO и Firebird, Plymouth GTX Hemi.

[ + – ] Chevrolet Bel Air Nomad 1955 года [ + – ] Chevrolet Bel Air 1957 года [ + – ] Chevrolet Corvette 1958 года [ + – ] Chevrolet Impala 1962 года [ + – ] Chevrolet Camaro 1967 года [ + – ] Пикап Chevrolet 3100 [ + – ] Хот-род Ford V8 1932 года [ + – ] Ford Mustang Shelby GT500 1967 года [ + – ] Pontiac GTO 1966 года [ + – ] Pontiac Firebird 1967 года [ + – ] Plymouth GTX Hemi 1968 года [ + – ] Dodge Challenger Hemi 1970 года

Университет Норсвуда выставит практически все авто на благотворительный аукцион Mecum, а вырученные средства направит на ремонт кампуса. Оставить решили только Chevrolet Corvette 1958 года – его выставят в студенческом городке.

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