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Авто

Пожилая пара отдала на благотворительность огромную коллекцию авто за $2 миллиона (фото)

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Коллекция насчитывает 35 ретро-авто

Большую часть коллекции составляют мощные американские автомобили 50-х и 60-х годов. Самым дорогим является купе Plymouth Hemi Cuda за 500 000 долларов.

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Майкл и Делани Мори из американского штата Мичиган решили сделать подарок своей альма-матер. Они подарили университету Норсвуда 35 редких ретро-автомобилей. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Суммарная стоимость всех авто составляет около 2 миллионов долларов. Таким образом Майкл Мори решил отблагодарить университет, ведь полученные там знания помогли ему организовать в 1987 году бизнес по деревообработке и впоследствии стать миллионером.

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Plymouth Hemi Cuda стоит не менее 500 000 долларов

Коллекция включает преимущественно американские автомобили. Больше всего в ней мощных Chevrolet 50-х и 60-х годов – Corvette, Impala, Bel Air и Camaro разных лет выпуска.

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Самым дорогим авто считается Plymouth Cuda 1970 года с 425-сильным 7,0-литровым V8 Hemi – он стоит не менее полумиллиона долларов. Также ценными являются Dodge Challenger с тем же мотором Hemi и Ford Mustang Shelby GT500. Кроме того, в коллекции есть винтажные хот-роды Ford V8 30-х, Pontiac GTO и Firebird, Plymouth GTX Hemi.

Chevrolet Bel Air Nomad 1955 года Fullscreen
Chevrolet Bel Air Nomad 1955 года
Chevrolet Bel Air 1957 года Fullscreen
Chevrolet Bel Air 1957 года
Chevrolet Corvette 1958 года Fullscreen
Chevrolet Corvette 1958 года
Chevrolet Impala 1962 года Fullscreen
Chevrolet Impala 1962 года
Chevrolet Camaro 1967 года Fullscreen
Chevrolet Camaro 1967 года
Пикап Chevrolet 3100 Fullscreen
Пикап Chevrolet 3100
Хот-род Ford V8 1932 года Fullscreen
Хот-род Ford V8 1932 года
Ford Mustang Shelby GT500 1967 года Fullscreen
Ford Mustang Shelby GT500 1967 года
Pontiac GTO 1966 года Fullscreen
Pontiac GTO 1966 года
Pontiac Firebird 1967 года Fullscreen
Pontiac Firebird 1967 года
Plymouth GTX Hemi 1968 года Fullscreen
Plymouth GTX Hemi 1968 года
Dodge Challenger Hemi 1970 года Fullscreen
Dodge Challenger Hemi 1970 года
Chevrolet Bel Air Nomad 1955 года
Chevrolet Bel Air 1957 года
Chevrolet Corvette 1958 года
Chevrolet Impala 1962 года
Chevrolet Camaro 1967 года
Пикап Chevrolet 3100
Хот-род Ford V8 1932 года
Ford Mustang Shelby GT500 1967 года
Pontiac GTO 1966 года
Pontiac Firebird 1967 года
Plymouth GTX Hemi 1968 года
Dodge Challenger Hemi 1970 года

Университет Норсвуда выставит практически все авто на благотворительный аукцион Mecum, а вырученные средства направит на ремонт кампуса. Оставить решили только Chevrolet Corvette 1958 года – его выставят в студенческом городке.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили самый редкий спорткар BMW. Таких купе выпустили всего 20.