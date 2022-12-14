На аукцион выставили экслюзивный 500-сильный суперкар Элвиса Пресли (фото)

Shelby 427 Competition Cobra сочетает в себе европейское шасси и огромный американский V8 на 500 л. с. Автомобиль способен развить 300 км/ч.

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В США на аукционе RM Sotheby’s продадут очень редкий Shelby 427 Competition Cobra 1965 года. За автомобиль вполне могут выручить от 1,5 до 2,5 миллионов долларов. Историю суперкара рассказали на сайте аукционного дома.

[ + – ] Автомобиль стал героем фильма "Выходные в Калифорнии" с Элвисом Пресли в главной роли Фото: Sotheby’s

Оригинальный суперкар Shelby Cobra 427 — сама по себе очень редкая модель, ведь всего выпущено менее 300 таких кабриолетов. Спорткар сочетал в себе британские шасси и дизайн с огромным американским Ford V8 объемом 7 литров.

[ + – ] Суперкар оснащен 7,0-литровым 500-сильным V8 Фото: Sotheby’s

Гоночная версия Competition — гораздо более ценная, ведь всего выпущено только 23 таких авто. Их двигатель форсировали до 500 л. с., что позволяло развивать 300 км/ч и разгоняться до 100 км/ч. Кроме того, спорткар оснащен улучшенными тормозами.

[ + – ] За авто планируют выручить от 1,5 до 2,5 миллионов долларов Фото: Sotheby’s

Shelby 427 Competition Cobra отметились многочисленными победами в гонках и команда Shelby в 1965 году даже выиграла чемпионат мира FIA GT. Но конкретно этот автомобиль поначалу не принимал участие в соревнованиях — его использовали для фотосессий, автошоу по всей Америке и журналистских тест-драйвов.

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А еще в 1966 году за руль этого Shelby 427 Competition Cobra сел Элвис Пресли. Дело в том, что авто использовали на съемках фильма "Выходные в Калифорнии", где король рок-н-ролла сыграл роль гонщика.

[ + – ] Кабриолет способен развить 300 км/ч Фото: Sotheby’s

Затем суперкар оказался в Мексике, где таки принял участие в нескольких гонках, но был поврежден пожаром. Shelby Cobra отреставрировали и с тех пор авто хранилось в частных коллекциях и неоднократно меняло владельцев.

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