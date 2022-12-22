Ексклюзив за мільйон: з молотка піде найрідкісніший і найдорожчий Chevrolet Corvette (фото)

Усього випустили лише два Chevrolet Corvette ZL1 і це одна з найдорожчих американських моделей. Спорткар здатний розвинути 320 км/год і був найшвидшим авто свого часу.

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У США на аукціоні RM Sotheby's продадуть раритетний Chevrolet Corvette 1969 року. За нього планують виручити понад мільйон доларів. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

[ + – ] Corvette ZL1 здатний розвинути 320 км/год. Фото: RM Sotheby's

Chevrolet Corvette Stingray 60-х років популярні серед колекціонерів, але, зазвичай, коштують не більше 100-150 тисяч доларів. Втім, цей автомобіль є винятком із правила.

[ + – ] Потужність гоночного 7,0-літрового двигуна становить близько 560-585 к. с. Фото: RM Sotheby's

Цей Chevrolet Corvette ZL1 справді унікальний. У 1969 році випустили лише два таких спорткари з 7,0-літровим алюмінієвим V8 від гоночного боліду серії Can-Am. На папері потужність двигуна становила 430 к. с., проте насправді він розвиває близько 560-585 к. с.

[ + – ] Спорткар кілька разів реставрували Фото: RM Sotheby's

Chevrolet Corvette ZL1 був найшвидшим серійним авто свого часу — розганявся до 100 км/год за 3,9 секунди та розвивав 320 км/год. Ні Ferrari, ні Lamborghini 60-х не могли скласти йому конкуренцію.

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Крім того, Corvette ZL1 отримав спортивну підвіску та покращені гальма. Для зниження ваги із салону прибрали кондиціонер, радіо, електросклопідйомники та обігрівач.

[ + – ] Corvette ZL1 вважається одним із найцінніших американських авто Фото: RM Sotheby's

Перший власник спочатку брав участь на Chevrolet Corvette ZL1 у вуличних перегонах, але потім вирішив зберегти спорткар і виїжджав на ньому тільки на автошоу та фестивалі. Машину кілька разів реставрували, і вона перебуває в чудовому стані.

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