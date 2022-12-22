Ексклюзив за мільйон: з молотка піде найрідкісніший і найдорожчий Chevrolet Corvette (фото)
Усього випустили лише два Chevrolet Corvette ZL1 і це одна з найдорожчих американських моделей. Спорткар здатний розвинути 320 км/год і був найшвидшим авто свого часу.
У США на аукціоні RM Sotheby's продадуть раритетний Chevrolet Corvette 1969 року. За нього планують виручити понад мільйон доларів. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.
Chevrolet Corvette Stingray 60-х років популярні серед колекціонерів, але, зазвичай, коштують не більше 100-150 тисяч доларів. Втім, цей автомобіль є винятком із правила.
Цей Chevrolet Corvette ZL1 справді унікальний. У 1969 році випустили лише два таких спорткари з 7,0-літровим алюмінієвим V8 від гоночного боліду серії Can-Am. На папері потужність двигуна становила 430 к. с., проте насправді він розвиває близько 560-585 к. с.
Chevrolet Corvette ZL1 був найшвидшим серійним авто свого часу — розганявся до 100 км/год за 3,9 секунди та розвивав 320 км/год. Ні Ferrari, ні Lamborghini 60-х не могли скласти йому конкуренцію.Важливо
Крім того, Corvette ZL1 отримав спортивну підвіску та покращені гальма. Для зниження ваги із салону прибрали кондиціонер, радіо, електросклопідйомники та обігрівач.
Перший власник спочатку брав участь на Chevrolet Corvette ZL1 у вуличних перегонах, але потім вирішив зберегти спорткар і виїжджав на ньому тільки на автошоу та фестивалі. Машину кілька разів реставрували, і вона перебуває в чудовому стані.
Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили раритетне 500-сильне авто Елвіса Преслі.
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