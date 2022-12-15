Раритет за мільйон доларів: виявлено найперший і найдорожчий Ford Mustang (відео)

У 1963 році випустили лише 10 передсерійних Ford Mustang. Саме цей автомобіль став подарунком керівнику концерну Генрі Форду ІІ.

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У США виявлено унікальний Ford Mustang 1963 року. Непримітний на вигляд автомобіль коштує не менше мільйона доларів. Раритетній машині присвятили випуск передачі Barn Finder від YouТube-каналу Hagerty.

[ + – ] Нинішній власник зберігає рідкісне авто з 1975 року Фото: скриншот / YouTube

Автомобіль справді унікальний, адже насправді 1963 року Ford Mustang ще не випускали — презентація першого його покоління відбулася 17 квітня 1964 року. Однак появі серійної моделі передували прототипи — їх випустили лише 10.

[ + – ] Салон обробили дорогою шкірою Фото: скриншот / YouTube

Цей Ford Mustang є одним із фінальних прототипів, до того ж він особливий — чорне купе подарували СЕО американського концерну Генрі Форду ІІ (онуку знаменитого Генрі Форда). Авто багато в чому ідентичне до першого серійного Ford Mustang 1964 року, хоча для шефа все ж таки зробили низку поліпшень.

[ + – ] Під капотом встановлений 4,7-літровий V8 на 271 к.с. Фото: скриншот / YouTube

По-перше, його дах обробили вінілом як на преміальних автомобілях тих років. По-друге, салон обшили дорогою шкірою та встановили металеві (а не пластикові) кнопки.

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Під капотом встановлено стандартний 4,7-літровий V8 на 271 к.с. Оснащення включає 4-ступінчасту механічну КПП і опційні дискові гальма.

Нинішній власник береже найрідкісніший Ford Mustang із 1975 року й дуже рідко виїжджає на ньому з гаража. Він постарався зберегти авто в максимально оригінальному стані та поки що не планує його продавати.

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