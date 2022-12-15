Раритет за миллион долларов: обнаружен самый первый и самый дорогой Ford Mustang (видео)

В 1963 году выпустили только 10 предсерийных Ford Mustang. Конкретно этот автомобиль стал подарком руководителю концерна Генри Форду ІІ.

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В США обнаружен уникальный Ford Mustang 1963 года. Неприметный с виду автомобиль стоит не менее миллиона долларов. Раритетной машине посвятили выпуск передачи Barn Finder от Youtube-канала Hagerty.

[ + – ] Нынешний владелец хранит редкое авто с 1975 года Фото: скриншот / YouTube

Автомобиль действительно уникальный, ведь на самом деле в 1963 году Ford Mustang еще не выпускали — презентация первого его поколения состоялась 17 апреля 1964 года. Однако появлению серийной модели предшествовали прототипы — их выпустили всего 10.

[ + – ] Салон отделали дорогой кожей Фото: скриншот / YouTube

Этот Ford Mustang является одним из финальных прототипов, причем он особенный — черное купе подарили СЕО американского концерна Генри Форду ІІ (внуку знаменитого Генри Форда). Авто во многом идентично первому серийному Ford Mustang 1964 года, хотя для шефа все же сделали ряд улучшений.

[ + – ] Под капотом установлен 4,7-литровый V8 на 271 л. с. Фото: скриншот / YouTube

Во-первых, его крышу отделали винилом, как на премиальных автомобилях тех лет. Во-вторых, салон обшили дорогой кожей и установили металлические (а не пластиковые) кнопки.

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Под капотом установлен стандартный 4,7-литровый V8 на 271 л. с. Оснащение включает 4-ступенчатую механическую КПП и опционные дисковые тормоза.

Нынешний владелец бережет самый редкий Ford Mustang с 1975 года и очень редко выезжает на нем из гаража. Он постарался сохранить авто в максимально оригинальном состоянии и пока не планирует его продавать.

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