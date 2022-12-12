Культовое американское авто 60-х полвека простояло заброшенным в конюшне (фото)

Всего выпущено только 337 кабриолетов Chrysler 300 G. Стоимость такого автомобиля в хорошем состоянии – около 120 000 долларов.

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В американском штате Оклахома на ферме обнаружили очень редкий кабриолет Chrysler 300 G 1961 года. Знаменитый спортивный автомобиль с начала 70-х годов стоял в старой конюшне. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

[ + – ] Автомобиль требует длительной реставрации Фото: autoevolution.com

Выяснилось, что в последний раз автомобиль выезжал на дороги в 1973 году. Год назад его обнаружили и выкупили, а теперь выставили на аукцион eBay, так как нынешний владелец не в состоянии отреставрировать авто. В комплекте с машиной идут два Chrysler других моделей, которые станут донорами запчастей.

[ + – ] Отделка салона сгнила и облезла Фото: autoevolution.com

Состояние Chrysler 300 G оставляет желать лучшего, ведь днище кабриолета проржавело, а отделка салона сгнила и облезла. Авто требует длительной реставрации.

[ + – ] Кабриолет оснащен 375-сильным V8 Фото: autoevolution.com

Chrysler 300 выпускали с 1955 года и он считается родоначальником мощных американских авто. Именно за это его ценят коллекционеры. К тому же, это одна из самых редких моделей своего времени, ведь ее выпускали очень малыми сериями.

[ + – ] Всего собрали только 337 кабриолетов Chrysler 300 G

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Так, Chrysler 300 G 1961 года разошелся тиражом в 1671 экземпляр и лишь 337 авто были кабриолетами. Он оснащен 6,8-литровым V8 на 375 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает около 8 с, а максимальная скорость составляет 230 км/ч. Стоимость такого автомобиля в хорошем состоянии – примерно 120 000 долларов.

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