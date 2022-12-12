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Авто

Культовое американское авто 60-х полвека простояло заброшенным в конюшне (фото)

Chrysler 300 G 1961, Chrysler 300 G, Chrysler 300, крайслер 300, Chrysler 300 1961
Фото: autoevolution.com | Chrysler 300G не выезжал на дороги с 1973 года

Всего выпущено только 337 кабриолетов Chrysler 300 G. Стоимость такого автомобиля в хорошем состоянии – около 120 000 долларов.

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В американском штате Оклахома на ферме обнаружили очень редкий кабриолет Chrysler 300 G 1961 года. Знаменитый спортивный автомобиль с начала 70-х годов стоял в старой конюшне. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Chrysler 300G 1961, Chrysler 300G, Chrysler 300, крайслер 300, Chrysler 300 1961 Fullscreen
Автомобиль требует длительной реставрации
Фото: autoevolution.com

Выяснилось, что в последний раз автомобиль выезжал на дороги в 1973 году. Год назад его обнаружили и выкупили, а теперь выставили на аукцион eBay, так как нынешний владелец не в состоянии отреставрировать авто. В комплекте с машиной идут два Chrysler других моделей, которые станут донорами запчастей.

Chrysler 300 G 1961, Chrysler 300 G, Chrysler 300, крайслер 300, Chrysler 300 1961 Fullscreen
Отделка салона сгнила и облезла
Фото: autoevolution.com

Состояние Chrysler 300 G оставляет желать лучшего, ведь днище кабриолета проржавело, а отделка салона сгнила и облезла. Авто требует длительной реставрации.

Chrysler 300G 1961, Chrysler 300G, Chrysler 300, крайслер 300, Chrysler 300 1961 Fullscreen
Кабриолет оснащен 375-сильным V8
Фото: autoevolution.com

Chrysler 300 выпускали с 1955 года и он считается родоначальником мощных американских авто. Именно за это его ценят коллекционеры. К тому же, это одна из самых редких моделей своего времени, ведь ее выпускали очень малыми сериями.

Chrysler 300G 1961, Chrysler 300G, Chrysler 300, крайслер 300, Chrysler 300 1961 Fullscreen
Всего собрали только 337 кабриолетов Chrysler 300 G
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Так, Chrysler 300 G 1961 года разошелся тиражом в 1671 экземпляр и лишь 337 авто были кабриолетами. Он оснащен 6,8-литровым V8 на 375 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает около 8 с, а максимальная скорость составляет 230 км/ч. Стоимость такого автомобиля в хорошем состоянии – примерно 120 000 долларов.

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