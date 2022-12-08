Очень редкий спорткар Aston Martin около 40 лет простоял заброшенным в старом сарае (фото)
Всего выпущено около 1100 Aston Martin DB4 и они очень ценятся коллекционерами. Стоимость подобных спорткаров в хорошем состоянии превышает миллион долларов.
В США обнаружили раритетный и очень дорогой Aston Martin DB4 1962 года. Автомобиль около 40 лет не выезжал на дороги – все это время он стоял заброшенным в сарае. Об этом сообщает сайт Carscoops.
История автомобиля оказалась весьма интересной. В конце 70-х спорткар Aston Martin DB4 принадлежал владельцу мастерской по кузовному ремонту. Он поручил отреставрировать машину это сделать одному из работников СТО, который только-только вернулся с войны во Вьетнаме.Важно
За несколько недель мастер привел кузов Aston Martin DB4 в порядок. И тут его ждал сюрприз – владелец решил подарить машину ветерану. Тот перевез авто домой в надежде вскоре завершить реставрацию. Однако на это не нашлось ни денег, ни времени. Спорткар выезжал на дороги все реже и со временем его поставили на прикол в гараже.
Состояние Aston Martin DB4 оставляет желать лучшего. Спорткар проржавел, покрыт слоем пыли и грязи. Отделка салона потрескалась и требует замены. Сейчас авто продают за $325 000, хотя DB4 в хорошем состоянии как правило стоят свыше миллиона долларов и очень ценятся коллекционерами.
Дело в том, что модель очень редкая — всего с 1958 по 1963 год выпущено около 1100 таких купе. Aston Martin DB4 оснащен 3,7-литровой 240-сильной шестеркой и способен развить 225 км/ч.
Ранее Фокус сообщал, что на Аляске обнаружили целое кладбище старинных 80-летних грузовиков.