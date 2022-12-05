Раритетный Chevrolet Corvette более 40 лет прятали от полиции в старом сарае (видео)

Chevrolet Corvette 1968 года оснащенс 7,0-литровым 390-сильным мотором и может развить 220 км/ч. Сейчас такое авто в хорошем состоянии стоит свыше 100 000 долларов.

Related video

В американском штате Алабама нашли кабриолет Chevrolet Corvette 1968 года в редкой модификации. Авто прятали с конца 70-х, ведь его владелец боялся попасться на глаза полиции. Историю авто рассказали в видео на Youtube-канале Junkyard Life.

[ + – ] Автомобиль оснащен 7,0-литровым 390-сильным V8 Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Corvette C3 обнаружили в старом сарае, предназначено для сноса. Автомобиль далеко в не самом лучшем состоянии и в задней части кузова видны следы ДТП. Спорткар уже выкупили и отправили на реставрацию.

[ + – ] В задней части кузова видны следы ДТП Фото: скриншот / YouTube

Выяснилось, что в середине 70-х этот Chevrolet Corvette Stingray был своего рода местной знаменитостью. В 1974 году его за $2900 купил в салоне б/у авто молодой парень Майк. Он участвовал в уличных гонках на авто и любил пожечь резину на публике.

Важно

Авангард по-украински: история знаменитого авто из "Кавказской пленницы" (фото)

Однажды такие забавы закончились лопнувшей задней шиной и поврежденным задним крылом. А затем Майк устроил погоню с полицией – ему удалось оторваться, но машину пришлось спрятать, ведь ее объявили в розыск. С тех пор Chevrolet Corvette Stingray не выезжал на дороги.

Автомобиль оснащен редким 7,0-литровым двигателем мощностью 390 л. с. Всего выпущено около 7000 Chevrolet Corvette 1968 года в такой версии и сейчас цена авто в хорошем состоянии может превысить 100 000 долларов. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить скорость 220 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в Великобритании обнаружили целую заброшенную коллекцию из сотни автомобилей.