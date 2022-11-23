Кладбище раритетов: во дворе заброшенного дома нашли сотню ретро-авто (видео)
В заброшенной коллекции авто есть немало винтажных моделей Jaguar, BMW, Opel, Triumph. Часть машин превратились в груды металла, другие — сохранились лучше и их можно отреставрировать.
В Великобритании обнаружили заброшенную коллекцию ретро-автомобилей. Около сотни раритетных машин ржавеют под открытым небом во дворе старого дома. Видео с кладбища авто опубликовали на Youtube-канале Ratarossa.
Судя по состоянию авто, они заброшены не менее 10-15 лет назад. Подтверждает это предположение и тот факт, что самые новые модели в коллекции относятся к началу 2000-х. Впрочем, большинство авто выпущены в 50-80-х годах прошлого века и среди них немало раритетов.
Больше всего в коллекции Jaguar разных лет выпуска. На видео можно идентифицировать седаны Jaguar Mark 2, S-Type, 420G и XJ, выпущенные в 60-х годах.
Также обращают на себя внимание спортивные купе Opel GT и BMW 2002, родстеры Jensen Healey и Triumph TR6. Американский автопром представлен кабриолетом Chevrolet Camaro и пикапом Chevrolet S-10. Есть и более массовые модели вроде Honda Civic, Mercedes W124 и Opel Kadett.
Многие автомобили проржавели и их состояние оставляет желать лучшего. Недавно эта местность пострадала от наводнения и это видно по машинам. Впрочем, часть из них сохранились лучше и восстановить их будет не так сложно.
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