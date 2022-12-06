В США среди глуши обнаружили огромное кладбище раритетных 80-летних грузовиков (видео)

Грузовые автомобили оставили после строительства автомагистрали в 1942 году. За 80 лет под открытым небом машины довольно неплохо сохранились.

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На Аляске нашли кладбище винтажной автомобильной техники. В одном месте собраны десятки грузовиков времен Второй мировой войны. Их показали в видео на Youtube-канале Alaska Trucker.

[ + – ] Часть грузовиков неплохо сохранились Фото: скриншот / YouTube

На свалке под открытым небом стоят классические грузовые авто 40-х, которые сейчас сохранились разве что в частных коллекциях. В свое время они были очень массовыми, однако большинство выпущенных машин были уничтожены во время войны или списаны и утилизированы после нее.

[ + – ] Армейский GMC CCKW Фото: скриншот / YouTube

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В частности, на кладбище можно заметить знаменитые Studebaker US-6. Именно эти трехосные грузовики США поставляли по ленд-лизу в советскую и британскую армии. Они использовались для перевозки личного состава, буксировки легкой артиллерии и как платформа для РСЗО "Катюша". Всего выпущено около 220 тысяч US-6.

[ + – ] Сечас эти массовые модели 40-х стали раритетами Фото: скриншот / YouTube

В США Studebaker US-6 практически не использовались, ведь для американской армии выпустили полмиллиона GMC CCKW. Этих грузовиков также немало на свалке.

Конкретно эти авто никогда не принимали участия в боевых действиях – их использовали при строительстве трассы на Аляске в 1942 году. По его завершению машины так и бросили в глуши. Как ни странно, за 80 лет некоторые грузовики очень неплохо сохранились и не стали грудами металлолома. Их вполне можно отреставрировать.

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