У США серед глушини виявили величезний цвинтар раритетних 80-річних вантажівок (відео)

Вантажні автомобілі залишили після будівництва автомагістралі у 1942 році. За 80 років просто неба машини досить непогано збереглися.

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На Алясці знайшли цвинтар вінтажної автомобільної техніки. В одному місці зібрано десятки вантажівок часів Другої світової війни. Їх показали у відео на Youtube-каналі Alaska Trucker.

[ + – ] Частина вантажівок непогано збереглася Фото: скриншот / YouTube

На звалищі просто неба стоять класичні вантажні авто 40-х, які зараз збереглися хіба що в приватних колекціях. Свого часу вони були дуже масовими, проте більшість випущених машин було знищено під час війни або списано та утилізовано після неї.

[ + – ] Армійський GMC CCKW Фото: скриншот / YouTube

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Зокрема, на цвинтарі можна побачити знамениті Studebaker US-6. Саме ці тривісні вантажівки США постачали ленд-лізом до радянської та британської армії. Вони використовувалися для перевезення особового складу, буксирування легкої артилерії та як платформа для РСЗВ "Катюша". Усього випущено близько 220 тисяч US-6.

[ + – ] Зараз ці масові моделі 40-х стали раритетами Фото: скриншот / YouTube

У США Studebaker US-6 практично не використовувалися, адже для американської армії випустили півмільйона GMC CCKW. Цих вантажівок також чимало на звалищі.

Саме ці автомобілі ніколи не брали участі в бойових діях — їх використовували при будівництві траси на Алясці в 1942 році. На його завершення машини так і кинули в глушині. Як не дивно, за 80 років деякі вантажівки дуже непогано збереглися і не стали купами брухту. Їх цілком можна відреставрувати.

Раніше Фокус розповідав, що у Великій Британії виявили цвинтар старих Range Rover.

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