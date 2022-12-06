У США серед глушини виявили величезний цвинтар раритетних 80-річних вантажівок (відео)
Вантажні автомобілі залишили після будівництва автомагістралі у 1942 році. За 80 років просто неба машини досить непогано збереглися.
На Алясці знайшли цвинтар вінтажної автомобільної техніки. В одному місці зібрано десятки вантажівок часів Другої світової війни. Їх показали у відео на Youtube-каналі Alaska Trucker.
На звалищі просто неба стоять класичні вантажні авто 40-х, які зараз збереглися хіба що в приватних колекціях. Свого часу вони були дуже масовими, проте більшість випущених машин було знищено під час війни або списано та утилізовано після неї.Важливо
Зокрема, на цвинтарі можна побачити знамениті Studebaker US-6. Саме ці тривісні вантажівки США постачали ленд-лізом до радянської та британської армії. Вони використовувалися для перевезення особового складу, буксирування легкої артилерії та як платформа для РСЗВ "Катюша". Усього випущено близько 220 тисяч US-6.
У США Studebaker US-6 практично не використовувалися, адже для американської армії випустили півмільйона GMC CCKW. Цих вантажівок також чимало на звалищі.
Саме ці автомобілі ніколи не брали участі в бойових діях — їх використовували при будівництві траси на Алясці в 1942 році. На його завершення машини так і кинули в глушині. Як не дивно, за 80 років деякі вантажівки дуже непогано збереглися і не стали купами брухту. Їх цілком можна відреставрувати.
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