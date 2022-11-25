Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Кладовище Range Rover: сотні розкішних позашляховиків іржавіють просто неба (відео)

кладовищі рейндж ровер, цвинтарі Range Rover, Range Rover, розбирання Range Rover
Фото: Скріншот / YouTube | Старі Range Rover акуратно вишикувані в шеренги

На величезній земельній ділянці в Уельсі зібрали кілька сотень старих Range Rover. Позашляховики непогано збереглися, але частину їх уже розбирають на запчастини.

Related video

У Великій Британії знайдено справжній цвинтар покинутих Range Rover. Сотні розкішних позашляховиків вишикувалися в шеренги на стихійному звалищі. Автомобілям присвятили відео на Youtube-каналі IMSTOKZE.

Цвинтар авто знайшли в горах Уельсу Fullscreen
Цвинтар авто знайшли в горах Уельсу
Частину машин розбирають на запчастини Fullscreen
Частину машин розбирають на запчастини
На величезній території зібралося кілька сотень авто Fullscreen
На величезній території зібралося кілька сотень авто
Більшість машин належать до другого покоління Range Rover Fullscreen
Більшість машин належать до другого покоління Range Rover
Цвинтар авто знайшли в горах Уельсу
Частину машин розбирають на запчастини
На величезній території зібралося кілька сотень авто
Більшість машин належать до другого покоління Range Rover

Точне місцезнаходження сміттєзвалища тримається в секреті, але відомо, що воно розташоване в горах Уельсу. Розміри ділянки величезні й авторам відео навіть не вдалося підрахувати кількість автомобілів на цій площі.

Важливо
Раритети на 200 000 євро: у Києві помітили колекційні BMW на автовозі (фото)
Раритети на 200 000 євро: у Києві помітили колекційні BMW на автовозі (фото)

Більшість знайдених Range Rover належать до другого покоління моделі, яке випускалося в 1994-2002 роках. Також багато позашляховиків третьої генерації (2002-2012 роки), а ще часом зустрічаються Land Rover Discovery і Defender.

Наразі не вдалося встановити, як Range Rover потрапили на ділянку далеко від населених пунктів. За автомобілями видно, що за ними дивляться — більшість машин на сміттєзвалищі непогано збереглися. Водночас частину машин уже потроху розбирають на запчастини — у них відсутні фари, бампери, крила та сидіння.

Раніше Фокус розповідав про величезний цвинтар ретро-авто в дворі занедбаного будинку — там зібралося майже сотня раритетних машин.

Також ми писали, що рідкісний суперкар Ferrari 40 років простояв занедбаним у гаражі в Японії.