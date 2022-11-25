Кладовище Range Rover: сотні розкішних позашляховиків іржавіють просто неба (відео)

На величезній земельній ділянці в Уельсі зібрали кілька сотень старих Range Rover. Позашляховики непогано збереглися, але частину їх уже розбирають на запчастини.

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У Великій Британії знайдено справжній цвинтар покинутих Range Rover. Сотні розкішних позашляховиків вишикувалися в шеренги на стихійному звалищі. Автомобілям присвятили відео на Youtube-каналі IMSTOKZE.

[ + – ] Цвинтар авто знайшли в горах Уельсу [ + – ] Частину машин розбирають на запчастини [ + – ] На величезній території зібралося кілька сотень авто [ + – ] Більшість машин належать до другого покоління Range Rover

Точне місцезнаходження сміттєзвалища тримається в секреті, але відомо, що воно розташоване в горах Уельсу. Розміри ділянки величезні й авторам відео навіть не вдалося підрахувати кількість автомобілів на цій площі.

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Більшість знайдених Range Rover належать до другого покоління моделі, яке випускалося в 1994-2002 роках. Також багато позашляховиків третьої генерації (2002-2012 роки), а ще часом зустрічаються Land Rover Discovery і Defender.

Наразі не вдалося встановити, як Range Rover потрапили на ділянку далеко від населених пунктів. За автомобілями видно, що за ними дивляться — більшість машин на сміттєзвалищі непогано збереглися. Водночас частину машин уже потроху розбирають на запчастини — у них відсутні фари, бампери, крила та сидіння.

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