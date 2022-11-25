Кладбище Range Rover: сотни роскошных внедорожников ржавеют под открытым небом (видео)

На огромном земельном участке в Уэльсе собрали несколько сотен старых Range Rover. Внедорожники неплохо сохранились, но часть из них уже разбирают на запчасти.

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В Великобритании обнаружено настоящее кладбище заброшенных Range Rover. Сотни роскошных внедорожников выстроились в шеренги на стихийной свалке. Автомобилям посвятили видео на Youtube-канале IMSTOKZE.

[ + – ] Кладбище авто нашли в горах Уэльса [ + – ] Часть машин разбирают на запчасти [ + – ] На огромной терристории собралось несколько сотен авто [ + – ] Большинство машин относятся ко второму поколению Range Rover

Точное местонахождение свалки держится в секрете, но известно, что она расположена в горах Уэльса. Размеры участка огромные и авторам видео даже не удалось подсчитать количество автомобилей на этой площади.

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Большинство обнаруженных Range Rover относятся ко второму поколению модели, выпускавшемуся в 1994-2002 годах. Также довольно много внедорожников третьей генерации (2002-2012 годы), а еще порой встречаются Land Rover Discovery и Defender.

На данный момент не удалось установить, как Range Rover попали на участок вдали от населенных пунктов. По автомобилям видно, что за ними смотрят – большинство машин на свалке неплохо сохранились. Вместе с тем, часть машин уже понемногу разбирают на запчасти – у них отсутствуют фары, бамперы, крылья и сиденья.

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