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Авто

Кладбище Range Rover: сотни роскошных внедорожников ржавеют под открытым небом (видео)

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Фото: скриншот / YouTube | Старые Range Rover аккуратно выстроены в шеренги

На огромном земельном участке в Уэльсе собрали несколько сотен старых Range Rover. Внедорожники неплохо сохранились, но часть из них уже разбирают на запчасти.

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В Великобритании обнаружено настоящее кладбище заброшенных Range Rover. Сотни роскошных внедорожников выстроились в шеренги на стихийной свалке. Автомобилям посвятили видео на Youtube-канале IMSTOKZE.

Кладбище авто нашли в горах Уэльса Fullscreen
Кладбище авто нашли в горах Уэльса
Часть машин разбирают на запчасти Fullscreen
Часть машин разбирают на запчасти
На огромной терристории собралось несколько сотен авто Fullscreen
На огромной терристории собралось несколько сотен авто
Большинство машин относятся ко второму поколению Range Rover Fullscreen
Большинство машин относятся ко второму поколению Range Rover
Кладбище авто нашли в горах Уэльса
Часть машин разбирают на запчасти
На огромной терристории собралось несколько сотен авто
Большинство машин относятся ко второму поколению Range Rover

Точное местонахождение свалки держится в секрете, но известно, что она расположена в горах Уэльса. Размеры участка огромные и авторам видео даже не удалось подсчитать количество автомобилей на этой площади.

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Большинство обнаруженных Range Rover относятся ко второму поколению модели, выпускавшемуся в 1994-2002 годах. Также довольно много внедорожников третьей генерации (2002-2012 годы), а еще порой встречаются Land Rover Discovery и Defender.

На данный момент не удалось установить, как Range Rover попали на участок вдали от населенных пунктов. По автомобилям видно, что за ними смотрят – большинство машин на свалке неплохо сохранились. Вместе с тем, часть машин уже понемногу разбирают на запчасти – у них отсутствуют фары, бамперы, крылья и сиденья.

Ранее Фокус рассказывал про огромное кладбище ретро-авто во дворе заброшенного дома — там собралось около сотни раритетных машин.

Также мы писали, что редчайший суперкар Ferrari 40 лет простоял заброшенным в гараже в Японии.