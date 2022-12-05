Skoda готує відразу п'ять електромобілів: перші подробиці нових моделей

У планах Skoda — електрокросовери та електричні версії Skoda Octavia та Fabia. У розвиток "зелених" технологій інвестують 5,6 млрд євро.

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Skoda прискорює електрифікацію модельного ряду. До 2026 року лінійку чеської марки поповнять три нові моделі, а потім з'являться ще дві. Про це СЕО чеської марки Клаус Зелмер повідомив німецькому виданню Handelsblatt.

Раніше нові електромобілі Skoda збиралися випустити до 2030 року, проте потім вирішили скоригувати плани. Інвестиції в електрифікації збільшено з 3,1 до 5,6 мільярда євро.

[ + – ] Компактний електрокросовер Skoda коштуватиме близько 20 000 євро Фото: Skoda

Поки що розсекречені лише дві електричні моделі. Першим у 2024 з'явиться великий сімейний кросовер Skoda Elroq — серійна версія концепт-кара Vision 7S. Електрокар з трьома рядами сидінь зможе проїхати близько 600 км без підзарядки.

У 2026 році з'явиться компактний міський електрокросовер Skoda вартістю приблизно від 20 000 євро. Його близьким родичем буде новий Cupra Urban Rebel, а запас ходу становитиме приблизно 440 км. Чотириметрове авто оснастять 226-сильним двигуном.

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Третя електрична модель поки що тримається в секреті. Натомість Клаус Зелмер повідомив, що електромобілями також стануть нові Skoda Octavia та Fabia — їх представлять вже після 2026 року. У планах Skoda — до 2030 року довести частку електрокарів серед усіх випущених авто до 50-70%.

Раніше Фокус повідомляв, що Skoda презентувала спортивний кросовер потужністю 299 к. с.