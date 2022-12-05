Skoda готовит сразу пять электромобилей: первые подробности новых моделей

В планах Skoda – электрокроссоверы и электрические версии Skoda Octavia и Fabia. В развитие "зеленых" технологий инвестируют 5,6 млрд евро.

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Skoda ускоряет электрификацию модельного ряда. До 2026 года линейку чешской марки пополнят три новых модели, а затем появятся еще две. Об этом СЕО чешской марки Клаус Зелмер сообщил немецкому изданию Handelsblatt.

Ранее новые электромобили Skoda собирались выпустить до 2030 года, однако затем было решено скорректировать планы. Инвестиции в электрификации увеличены с 3,1 до 5,6 миллиардов евро.

[ + – ] Компактный электрокроссовер Skoda будет стоить около 20 000 евро Фото: Skoda

Пока рассекречены только две электрические модели. Первым в 2024 году появится большой семейный кроссовер Skoda Elroq – серийная версия концепткара Vision 7S. Электрокар с тремя рядами сидений сможет проехать около 600 км без подзарядки.

В 2026 году появится компактный городской электрокроссовер Skoda стоимостью примерно от 20 000 евро. Его близким родственником будет новый Cupra UrbanRebel, а запас хода составит примерно 440 км. Четырехметровое авто оснастят 226-сильным мотором.

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Третья электрическая модель пока держится в секрете. Зато Клаус Зелмер сообщил, что электромобилями также станут новые Skoda Octavia и Fabia – их представят уже после 2026 года. В планах Skoda – к 2030 году довести долю электрокаров среди всех выпущенных авто до 50-70%.

Ранее Фокус сообщал, что Skoda презентовала спортивный электрический кроссовер мощностью 299 л. с.