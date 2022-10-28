В интернете показали уникальный и неизвестный пикап Skoda (фото)
Пикап Skoda Yeti выпущен в одном-единственном экземпляре. Кроссовер удлинили, а на месте задних сидений и багажника появился грузовой кузов.
Skoda продолжает приоткрывать завесу тайны над своими прототипами. Некоторые секретные концепт-кары оказались весьма интересными и один из них – пикап Skoda Yeti. Подробности уникального авто раскрыли на официальном сайте чешской марки.
Пикап Skoda Yeti разработали в 2012-2013 годах и построили в одном-единственном экземпляре. Передняя часть авто осталась неизменной, а вот сзади машину удлинили и срезали ее крышу. Вместо задних сидений и багажника появился грузовой кузов длиной около 2 метров, дополненный откидным бортом.
Сам автомобиль удлинили на 43 см – до 4,65 м в длину при колесной базе в 3 м. Заднюю ось и подвеску позаимствовали у Volkswagen Caddy.
Пикап Skoda Yeti оснащен стандартным 2,0-литровым турбодизелем мощностью 170 л. с. Он получил 6-ступенчатую механическую КПП и полный привод.Важно
В производство оригинальную модель решили не запускать. Примечательно, что ранее в линейке чешской марки были подобные модели – в 90-х выпускали пикап Skoda Felicia.
Напомним, ранее в Skoda показали прототип недорогого спорткупе 1960 года. Элегантное авто способно развить 200 км/ч.
Также Фокус писал, что Skoda подготовила мощный спортивный электрокроссовер.