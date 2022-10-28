В інтернеті показали унікальний та невідомий пікап Skoda (фото)

Пікап Skoda Yeti випущений в одному екземплярі. Кросовер видовжили, а на місці задніх сидінь та багажника з'явився вантажний кузов.

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Skoda продовжує відкривати завісу таємниці над своїми прототипами. Деякі секретні концепт-кари виявилися вельми цікавими і один з них — пікап Skoda Yeti. Подробиці унікального авто розкрили на офіційному сайті чеської марки.

Пікап Skoda Yeti розробили в 2012-2013 роках і збудували в одному екземплярі. Передня частина авто залишилася незмінною, а ось ззаду машину видовжили та зрізали її дах. Замість задніх сидінь та багажника з'явився вантажний кузов довжиною близько 2 метрів, доповнений відкидним бортом.

[ + – ] Ззаду з'явилася вантажна платформа Фото: Skoda

Сам автомобіль видовжили на 43 см — до 4,65 м завдовжки при колісній базі в 3 м. Задню вісь і підвіску запозичили у Volkswagen Caddy.

Пікап Skoda Yeti оснащений стандартним 2,0-літровим турбодизелем потужністю 170 л. с. Він отримав 6-ступінчасту механічну КПП та повний привід.

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У виробництво оригінальну модель вирішили не запускати. Цікаво, що раніше у лінійці чеської марки були подібні моделі — у 90-х випускали пікап Skoda Felicia.

Нагадаємо, раніше у Skoda показали прототип недорогого спорткупе 1960 року. Елегантне авто здатне розвинути 200 км/год.

Також Фокус писав, що Skoda підготувала потужний спортивний електрокросовер.