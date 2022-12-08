Дуже рідкісний спорткар Aston Martin близько 40 років простояв закинутим у старому сараї (фото)

Усього випущено близько 1100 Aston Martin DB4 і їх дуже цінують колекціонери. Вартість таких спорткарів у хорошому стані перевищує мільйон доларів.

Related video

У США виявили раритетний та дуже дорогий Aston Martin DB4 1962 року. Автомобіль близько 40 років не виїжджав на дороги — весь цей час він стояв покинутим у сараї. Про це повідомляє сайт Carscoops.

[ + – ] Усього випущено близько 1100 таких авто Фото: carscoops.com

Історія автомобіля виявилася дуже цікавою. Наприкінці 70-х спорткар Aston Martin DB4 належав власнику майстерні з кузовного ремонту. Він доручив відреставрувати машину це зробити одному з працівників СТО, який тільки-но повернувся з війни у В'єтнамі.

[ + – ] Автомобіль потребує серйозної реставрації Фото: carscoops.com

Важливо

Раритетний Chevrolet Corvette понад 40 років ховали від поліції у старому сараї (відео)

За кілька тижнів майстер привів кузов Aston Martin DB4 до ладу. І тут на нього чекав сюрприз – власник вирішив подарувати машину ветерану. Той перевіз авто додому, сподіваючись незабаром завершити реставрацію. Однак на це не знайшлося ні грошей, ні часу. Спорткар виїжджав на дороги дедалі рідше і згодом його поставили на прикол у гаражі.

[ + – ] Оздоблення салоні потріскалося і потребує заміни Фото: carscoops.com

Стан Aston Martin DB4 залишає бажати кращого. Спорткар проіржавів, покритий шаром пилу та бруду. Оздоблення салону потріскалося і потребує заміни. Зараз авто продають за $325 000, хоча DB4 у хорошому стані зазвичай коштують понад мільйон доларів і дуже цінуються колекціонерами.

[ + – ] Під капотом встановлена 240-сильна шістка Фото: carscoops.com

Річ у тому, що модель дуже рідкісна — всього з 1958 по 1963 випущено близько 1100 таких купе. Aston Martin DB4 оснащений 3,7-літровою 240-сильною шісткою і здатний розвинути 225 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що на Алясці виявили цілий цвинтар старовинних 80-річних вантажівок.