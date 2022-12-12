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Авто

Культове американське авто 60-х півстоліття простояло занедбаним у стайні (фото)

Chrysler 300 G 1961, Chrysler 300 G, Chrysler 300, Крайслер 300, Chrysler 300 1961
Фото: autoevolution.com | Chrysler 300G не виїжджав на дороги з 1973 року

Усього випущено лише 337 кабріолетів Chrysler 300 G. Вартість такого автомобіля у хорошому стані – близько 120 000 доларів.

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В американському штаті Оклахома на фермі виявили рідкісний кабріолет Chrysler 300 G 1961 року. Знаменитий спортивний автомобіль з початку 70-х років стояв у старій стайні. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Chrysler 300G 1961, Chrysler 300G, Chrysler 300, Крайслер 300, Chrysler 300 1961 Fullscreen
Автомобіль потребує тривалої реставрації
Фото: autoevolution.com

З'ясувалося, що востаннє автомобіль виїжджав на дороги 1973 року. Рік тому його виявили та викупили, а тепер виставили на аукціон eBay, оскільки нинішній власник неспроможний відреставрувати авто. У комплекті з машиною йдуть два Chrysler інших моделей, які стануть донорами запчастин.

Chrysler 300 G 1961, Chrysler 300 G, Chrysler 300, Крайслер 300, Chrysler 300 1961 Fullscreen
Оздоблення салону згнило і облізло
Фото: autoevolution.com

Стан Chrysler 300 G залишає бажати кращого, адже днище кабріолету проржавіло, а оздоблення салону згнило і облізло. Авто вимагає тривалої реставрації.

Chrysler 300G 1961, Chrysler 300G, Chrysler 300, Крайслер 300, Chrysler 300 1961 Fullscreen
Кабріолет оснащений 375-сильним V8
Фото: autoevolution.com

Chrysler 300 випускали з 1955 року і вважається родоначальником потужних американських авто. Саме за це його цінують колекціонери. До того ж це одна з найрідкісніших моделей свого часу, адже її випускали дуже малими серіями.

Chrysler 300G 1961, Chrysler 300G, Chrysler 300, Крайслер 300, Chrysler 300 1961 Fullscreen
Усього зібрали лише 337 кабріолетів Chrysler 300 G
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Так, Chrysler 300 G 1961 розійшовся тиражем в 1671 екземпляр і лише 337 авто були кабріолетами. Він оснащений 6,8-літровим V8 на 375 л. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає близько 8 секунд, а максимальна швидкість становить 230 км/год. Вартість такого автомобіля у хорошому стані – приблизно 120 000 доларів.

Раніше Фокус розповідав про рідкісний Aston Martin за мільйон доларів, який простояв у сараї 40 років.