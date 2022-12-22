Эксклюзив за миллион: с молотка уйдет самый редкий и дорогой Chevrolet Corvette (фото)

Всего выпустили только два Chevrolet Corvette ZL1 и это одна из самых дорогих американских моделей. Спорткар способен развить 320 км/ч и был самым быстрым авто своего времени.

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В США на аукционе RM Sotheby’s продадут раритетный Chevrolet Corvette 1969 года. За него планируют выручить свыше миллиона долларов. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

[ + – ] Corvette ZL1 способен развить 320 км/ч Фото: RM Sotheby's

Chevrolet Corvette Stingray 60-х годов популярны среди коллекционеров, но, как правило, стоят не более 100-150 тысяч долларов. Впрочем, этот автомобиль является исключением из правила.

[ + – ] Мощность гоночного 7,0-литрового мотора составляет около 560-585 л. с. Фото: RM Sotheby's

Этот Chevrolet Corvette ZL1 действительно уникален. В 1969 году выпустили лишь два таких спорткара с 7,0-литровым алюминиевым V8 от гоночного болида серии Can-Am. На бумаге мощность мотора составляла 430 л. с., однако в реальности он развивает около 560-585 л. с.

[ + – ] Спорткар несколько раз реставрировали Фото: RM Sotheby's

Chevrolet Corvette ZL1 был самым быстрым серийным авто своего времени – разгонялся до 100 км/ч за 3,9 с и развивал 320 км/ч. Ни Ferrari, ни Lamborghini 60-х не могли составить ему конкуренцию.

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Кроме того, Corvette ZL1 получил спортивную подвеску и улучшенные тормоза. Для снижения веса из салона убрали кондиционер, радио, электростеклоподъемники и отопитель.

[ + – ] Corvette ZL1 считается одним из самых ценных американских авто Фото: RM Sotheby's

Первый владелец поначалу участвовал на Chevrolet Corvette ZL1 в уличных гонках, но затем решил поберечь спорткар и выезжал на нем только на автошоу и фестивали. Машину несколько раз реставрировали и она пребывает в отличном состоянии.

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