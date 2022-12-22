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Авто

Эксклюзив за миллион: с молотка уйдет самый редкий и дорогой Chevrolet Corvette (фото)

Chevrolet Corvette ZL1, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1969, Chevrolet Corvette Stingray
Фото: RM Sotheby's | Существует только два Chevrolet Corvette ZL1

Всего выпустили только два Chevrolet Corvette ZL1 и это одна из самых дорогих американских моделей. Спорткар способен развить 320 км/ч и был самым быстрым авто своего времени.

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В США на аукционе RM Sotheby’s продадут раритетный Chevrolet Corvette 1969 года. За него планируют выручить свыше миллиона долларов. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Chevrolet Corvette ZL1, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1969, Chevrolet Corvette Stingray Fullscreen
Corvette ZL1 способен развить 320 км/ч
Фото: RM Sotheby's

Chevrolet Corvette Stingray 60-х годов популярны среди коллекционеров, но, как правило, стоят не более 100-150 тысяч долларов. Впрочем, этот автомобиль является исключением из правила.

Chevrolet Corvette ZL1, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1969, Chevrolet Corvette Stingray Fullscreen
Мощность гоночного 7,0-литрового мотора составляет около 560-585 л. с.
Фото: RM Sotheby's

Этот Chevrolet Corvette ZL1 действительно уникален. В 1969 году выпустили лишь два таких спорткара с 7,0-литровым алюминиевым V8 от гоночного болида серии Can-Am. На бумаге мощность мотора составляла 430 л. с., однако в реальности он развивает около 560-585 л. с.

Chevrolet Corvette ZL1, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1969, Chevrolet Corvette Stingray Fullscreen
Спорткар несколько раз реставрировали
Фото: RM Sotheby's

Chevrolet Corvette ZL1 был самым быстрым серийным авто своего времени – разгонялся до 100 км/ч за 3,9 с и развивал 320 км/ч. Ни Ferrari, ни Lamborghini 60-х не могли составить ему конкуренцию.

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Кроме того, Corvette ZL1 получил спортивную подвеску и улучшенные тормоза. Для снижения веса из салона убрали кондиционер, радио, электростеклоподъемники и отопитель.

Chevrolet Corvette ZL1, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1969, Chevrolet Corvette Stingray Fullscreen
Corvette ZL1 считается одним из самых ценных американских авто
Фото: RM Sotheby's

Первый владелец поначалу участвовал на Chevrolet Corvette ZL1 в уличных гонках, но затем решил поберечь спорткар и выезжал на нем только на автошоу и фестивали. Машину несколько раз реставрировали и она пребывает в отличном состоянии.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили раритетное 500-сильное авто Элвиса Пресли.

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