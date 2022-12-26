На аукцион выставили редкое винтажное авто Сильвестра Сталлоне (фото)

Всего выпустили лишь 178 Dodge Charger 1971 года в версии R/T 440 Six Pack. Автомобиль оснащен огромным 7,2-литровым V8 мощностью 385 л. с.

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В США на аукцион Mecum выставили Dodge Charger 1971 года. За автомобиль планируют выручить от 125 000 до 175 000 долларов. Столь высокая цена обусловлена тем, что ее бывшим владельцем был Сильвестр Сталлоне. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

[ + – ] Актер отреставрировал автомобиль и он выглядит отлично

Актер выбрал себе авто в хорошем и максимально оригинальном состоянии, но все равно отправил его на реставрацию. Позже Сталлоне отдал машину своему сыну Сейджу.

[ + – ] Под капотом установлен 7,2-литровый 385-сильный V8

Авто Сильвестра Сталлоне довольно редкое, ведь из 46 тысяч Dodge Charger 1971 года лишь 178 были выпущены в заряженной версии R/T 440 Six Pack. Такое купе оснащено огромным 7,2-литровым V8 мощностью 385 л. с.

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С 3-ступенчатой автоматической КПП Dodge Charger в версии R/T 440 Six Pack разгоняется до 100 км/ч за 6 с и развивает скорость свыше 200 км/ч. Кроме того, автомобиль Сильвестра Сталлоне неплохо оснащен – получил передние дисковые тормоза, усилитель руля, задний спойлер и спортивные сиденья.

[ + – ] Оснащение включает спортивные сиденья и усилитель руля

Ранее Фокус сообщал, что на аукционе продадут редчайший 500-сильный суперкар Элвиса Пресли.

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