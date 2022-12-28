В гараже нашли заброшенным раритетный Lamborghini стоимостью свыше $1,2 миллиона (фото)

Всего произвели 150 единиц Lamborghini Countach LP400 'Periscopio'. Сейчас такие авто продают на аукционах по цене свыше миллиона долларов.

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В гараже миллионера-затворника нашли заброшенный суперкар Lamborghini Countach LP400 'Periscopio' 1975 года. Его планируют продать на аукционе за более чем 1 миллион фунтов стерлингов ($1,2 миллиона), сообщает издание The Sun.

Всего было произведено 150 единиц Lamborghini Countach LP400 'Periscopio'. Коллекционеры со всего мира охотятся за сохранившимися экземплярами.

Один из 150 Lamborghini Countach LP400 'Periscopio' нашли в роскошном замке на французском острове у Ла-Рошель. Он был куплен в 1983 году миллионером-затворником.

Экземпляр с гордостью носит серийный номер 9. Это делает его еще более дорогим и эксклюзивным Lamborghini.

[ + – ] Кузов и интерьер Lamborghini Countach LP400 'Periscopio' отлично сохранились Фото: Artcurial [ + – ] Владелец проехал на суперкаре всего 87 557 км за почти 30 лет Фото: Artcurial

Почти за 30 лет владелец суперкара проехал на нем всего 87 557 км. Большую часть времени он хранился в гараже.

Lamborghini Countach LP400 'Periscopio' оснащается 3,9-литровым V12 с шестью карбюраторами на 375 л.с. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач и позволяет развивать 280 км/ч.

Смелый дизайн с клиновидной формой стал визитной карточкой модели. Он до сих пор приковывает к себе взгляды автолюбителей и случайных прохожих.

Во французском аукционном доме Artcurial рассказали, что суперкар отлично сохранился. Даже интерьер выглядит почти как новый.

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Artcurial выставит Lamborghini Countach LP400 'Periscopio' на продажу на международной выставке классических автомобилей в Париже. Она пройдет с 1 по 5 февраля 2023 года.

Ранее Фокус писал, что на аукционе продают Jaguar XKE 1967 года выпуска в уникальном синем цвете.