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Авто

Єдиний у світі пікап Jaguar виставили на продаж за $29 000 (фото)

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Фото: ebay.com | Jaguar XJ8 має пробіг 151 022 км і чудово зберігся

Пікап отримав індивідуальні панелі кузова та доопрацьовану підвіску. Він зберіг заводський 4,0-літровий двигун V8 та все інше оснащення моделі.

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У США виставили на продаж унікальний пікап на базі Jaguar XJ8 1998 року. Автомобіль чудово зберігся і має невеликий пробіг. Подробиці розповіли в оголошенні на eBay.

Незвичайний пікап збудував ентузіаст Девід Колвін. Він викладав процес збирання авто на своєму YouTube-каналі.

Пікап Jaguar XJ8 оснащується заводським 4,0-літровим двигуном V8 потужністю 290 к. с. і 400 Нм крутного моменту. Він працює в парі з п'ятиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Jaguar XJ8 Fullscreen
Під капотом Jaguar XJ8 встановлений 290-сильний двигун V8
Фото: ebay.com

Автомобіль має пробіг 151 022 км. Кузов та двигун моделі виглядають, як нові.

Jaguar XJ8 Fullscreen
Індивідуальні панелі кузова чудово поєднуються з дизайном авто
Фото: ebay.com

Інтер'єр Jaguar XJ8 також зберіг свій вигляд. Тільки на шкіряних сидіннях є незначні потертості.

Jaguar XJ8 Fullscreen
Інтер'єр Jaguar XJ8 добре зберігся
Фото: ebay.com

Зовнішність пікапа максимально наближена до оригіналу. Навіть індивідуальні панелі кузова не виділяються.

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Зазвичай Jaguar XJ8 продається США за ціною близько 10 тисяч доларів. Проте за ексклюзивний пікап просять 29 тисяч доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії на аукціоні продадуть оригінальне купе Subaru Impreza S5 WRC, спеціально підготовлене для світового чемпіонату з ралі.