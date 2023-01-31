Єдиний у світі пікап Jaguar виставили на продаж за $29 000 (фото)

Пікап отримав індивідуальні панелі кузова та доопрацьовану підвіску. Він зберіг заводський 4,0-літровий двигун V8 та все інше оснащення моделі.

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У США виставили на продаж унікальний пікап на базі Jaguar XJ8 1998 року. Автомобіль чудово зберігся і має невеликий пробіг. Подробиці розповіли в оголошенні на eBay.

Незвичайний пікап збудував ентузіаст Девід Колвін. Він викладав процес збирання авто на своєму YouTube-каналі.

Пікап Jaguar XJ8 оснащується заводським 4,0-літровим двигуном V8 потужністю 290 к. с. і 400 Нм крутного моменту. Він працює в парі з п'ятиступінчастою автоматичною коробкою передач.

[ + – ] Під капотом Jaguar XJ8 встановлений 290-сильний двигун V8 Фото: ebay.com

Автомобіль має пробіг 151 022 км. Кузов та двигун моделі виглядають, як нові.

[ + – ] Індивідуальні панелі кузова чудово поєднуються з дизайном авто Фото: ebay.com

Інтер'єр Jaguar XJ8 також зберіг свій вигляд. Тільки на шкіряних сидіннях є незначні потертості.

[ + – ] Інтер'єр Jaguar XJ8 добре зберігся Фото: ebay.com

Зовнішність пікапа максимально наближена до оригіналу. Навіть індивідуальні панелі кузова не виділяються.

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Зазвичай Jaguar XJ8 продається США за ціною близько 10 тисяч доларів. Проте за ексклюзивний пікап просять 29 тисяч доларів.

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