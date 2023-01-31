Єдиний у світі пікап Jaguar виставили на продаж за $29 000 (фото)
Пікап отримав індивідуальні панелі кузова та доопрацьовану підвіску. Він зберіг заводський 4,0-літровий двигун V8 та все інше оснащення моделі.
У США виставили на продаж унікальний пікап на базі Jaguar XJ8 1998 року. Автомобіль чудово зберігся і має невеликий пробіг. Подробиці розповіли в оголошенні на eBay.
Незвичайний пікап збудував ентузіаст Девід Колвін. Він викладав процес збирання авто на своєму YouTube-каналі.
Пікап Jaguar XJ8 оснащується заводським 4,0-літровим двигуном V8 потужністю 290 к. с. і 400 Нм крутного моменту. Він працює в парі з п'ятиступінчастою автоматичною коробкою передач.
Автомобіль має пробіг 151 022 км. Кузов та двигун моделі виглядають, як нові.
Інтер'єр Jaguar XJ8 також зберіг свій вигляд. Тільки на шкіряних сидіннях є незначні потертості.
Зовнішність пікапа максимально наближена до оригіналу. Навіть індивідуальні панелі кузова не виділяються.Важливо
Зазвичай Jaguar XJ8 продається США за ціною близько 10 тисяч доларів. Проте за ексклюзивний пікап просять 29 тисяч доларів.
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