На аукціон виставили Subaru Impreza легендарного ралійного перегонника (фото)
На цьому Subaru Impreza S5 WRC виступав знаменитий пілот Колін Мак-Рей. Автомобіль регулярно обслуговувався та перебуває в ідеальному стані.
У Великій Британії на аукціоні продадуть оригінальне купе Subaru Impreza S5 WRC, спеціально підготовлене для світового чемпіонату з ралі. Болід створено для легендарного перегонника Коліна Мак-Рея. Про це повідомили на сайті аукціонного дому Silverstone.
Subaru Impreza S5 WRC 1998 вже понад 20 років знаходиться в руках колекціонерів. Раніше на цьому авто виступав іменитий ралійний перегонник.
Цей Subaru Impreza S5 WRC пройшов капітальний ремонт. Трансмісію та двигун перебрали, щоб довести болід до "бойового" стану.
Автомобіль брав участь у ралі Монте-Карло у 1997 році. На жаль, Колін Мак-Рей у тих перегонах потрапив у серйозну аварію, тож Subaru Impreza S5 WRC довелося відновлювати. Пізніше болід здобув не одну перемогу у європейських чемпіонатах.
Під капотом авто встановлений 2,0-літровий турбований опозитний двигун потужністю 360 к. та 471 Нм. З вагою 1230 кг болід може розганятися від 0 до 100 км/год за 4 секунди.
Subaru Impreza S5 WRC регулярно обслуговувався у майстерні EJM Preparations. Автомобілю поміняли розташування керма з лівого на праве для зручності нових власників.Важливо
Легендарний болід виставлять на аукціон уже з лютого 2023 року. Аукціонери прогнозують виручити за лот від 400 до 470 тисяч доларів.
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