На аукціон виставили Subaru Impreza легендарного ралійного перегонника (фото)

На цьому Subaru Impreza S5 WRC виступав знаменитий пілот Колін Мак-Рей. Автомобіль регулярно обслуговувався та перебуває в ідеальному стані.

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У Великій Британії на аукціоні продадуть оригінальне купе Subaru Impreza S5 WRC, спеціально підготовлене для світового чемпіонату з ралі. Болід створено для легендарного перегонника Коліна Мак-Рея. Про це повідомили на сайті аукціонного дому Silverstone.

Subaru Impreza S5 WRC 1998 вже понад 20 років знаходиться в руках колекціонерів. Раніше на цьому авто виступав іменитий ралійний перегонник.

[ + – ] Subaru Impreza S5 WRC здобув безліч перемог у перегонах Фото: Silverstone Auctions

Цей Subaru Impreza S5 WRC пройшов капітальний ремонт. Трансмісію та двигун перебрали, щоб довести болід до "бойового" стану.

Автомобіль брав участь у ралі Монте-Карло у 1997 році. На жаль, Колін Мак-Рей у тих перегонах потрапив у серйозну аварію, тож Subaru Impreza S5 WRC довелося відновлювати. Пізніше болід здобув не одну перемогу у європейських чемпіонатах.

[ + – ] Кермо Subaru Impreza S5 WRC розташоване праворуч Фото: Silverstone Auctions

Під капотом авто встановлений 2,0-літровий турбований опозитний двигун потужністю 360 к. та 471 Нм. З вагою 1230 кг болід може розганятися від 0 до 100 км/год за 4 секунди.

[ + – ] Subaru Impreza S5 WRC оснащується потужним опозитним двигуном Фото: Silverstone Auctions

Subaru Impreza S5 WRC регулярно обслуговувався у майстерні EJM Preparations. Автомобілю поміняли розташування керма з лівого на праве для зручності нових власників.

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Легендарний болід виставлять на аукціон уже з лютого 2023 року. Аукціонери прогнозують виручити за лот від 400 до 470 тисяч доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що у Парижі на аукціон RM Sotheby's виставили знаменитий Lamborghini Countach 1977 року.