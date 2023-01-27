Надзвичайно рідкісний суперкар Mercedes-Benz продадуть на аукціоні за рекордну суму (фото)

На аукціон виставили Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss в ідеальному стані та з мінімальним пробігом. За авто прогнозують виручити до 4,35 млн. доларів.

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На аукціон RM Sotheby's виставили надзвичайно рідкісний спідстер Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss. Загалом було виготовлено лише 75 таких авто. Подробиці розповіли на сайті аукціонного будинку.

Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss був побудований на честь легендарного пілота "Формули-1", переможця гонки Targa Florio та призера "24 години Ле-Мана" Стірлінга Мосса. Він заснований на моделі SLR McLaren і був доступний для замовлення лише власникам цього авто.

[ + – ] Всього було випущено лише 75 екземплярів Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss Фото: RM Sotheby's

Під капотом SLR McLaren Stirling Moss встановлений 5,5-літровий двигун V8, що розвиває 650 к. с. та 820 Нм. Спідстер здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 3,5 секунди. Його максимальна швидкість становить 354 км/год.

SLR McLaren Stirling Moss не має лобового скла. Під час їзди водієві та його пасажиру потрібно одягати шоломи.

[ + – ] Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss базується на стандартному суперкарі SLR McLaren Фото: RM Sotheby's

Всі Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss є цінними об'єктами колекціонування. Ціни на ці автомобілі досягають кількох мільйонів доларів.

Виставлений на аукціон спідстер практично не їздив дорогами. Його пробіг становить лише 150 км.

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У авто був лише один власник. Він постарався залишити свій сріблястий суперкар із чорно-червоним інтер'єром у первозданному стані.

[ + – ] Цей Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss отримав чорно-червоний інтер'єр Фото: RM Sotheby's

Торги за ексклюзивний Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss закінчуються 8 лютого. Аукціонери прогнозують вартість від 3,26 до 4,35 млн. доларів за цей спідстер.

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