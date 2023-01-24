На аукціоні дешево продають надзвичайно рідкісний Chevrolet Corvette 80-х (фото)

У 1987 році Callaway Cars створили лише 184 турбовані спорткари Chevrolet Corvette Twin Turbo. Цей екземпляр добре зберігся та пропонує багате оснащення.

Related video

На аукціон Bring a Trailer виставили купе Chevrolet Corvette Callaway Twin Turbo 1987 випуску. Усього було випущено лише 184 такі авто. Подробиці про лот розповіли на сайті аукціонного будинку.

Цей спортивний автомобіль Chevrolet Corvette був доопрацьований ательє Callaway Cars. Його 5,7-літровий двигун V8 доповнили подвійним турбонаддувом та оснастили механічною коробкою передач Doug Nash "4+3". Потужність двигуна вдалося збільшити з 278 до 345 к. с.

[ + – ] Під капотом встановлений потужний 5,7-літровий двигун V8 із подвійним турбонаддувом Фото: Bring a Trailer

Купе пофарбоване в яскраво-червоний колір, а оснащення враховує знімну панель даху, пакет Z51 Performance Handling Package, 16-дюймові легкосплавні диски, а також автоматичний клімат-контроль, круїз-контроль і заводську аудіосистему Delco-Bose.

[ + – ] Інтер'єр виконаний із червоної шкіри Фото: Bring a Trailer

Пробіг автомобіля складає всього 45 061 км. Він добре зберігся, оскільки регулярно обслуговувався. Із недоліків можна виділити незначні проблеми з лакофарбовим покриттям на капоті.

В інтер'єрі є сидіння з електроприводом, оббиті червоною шкірою, а також відповідні панелі дверей і килими. У комплекті навіть є мобільний телефон Motorola, встановлений у просторі для ніг пасажира.

Усередині є пам'ятна табличка, встановлена на центральній консолі. Вона вказує, що екземпляр має номер 114 із 184 вироблених Chevrolet Corvette Callaway Twin Turbo 1987 року.

[ + – ] Chevrolet Corvette Callaway Twin Turbo виставлений на аукціон Фото: Bring a Trailer

Цей Chevrolet Corvette вже продавали на аукціоні у листопаді 2022 року. Тоді учасник торгів, який переміг, не виконав своє зобов'язання про купівлю. Через це йому заборонили брати участь у майбутніх торгах, а його купівельний збір не було відшкодовано.

Важливо

На продаж виставили рідкісний седан Alfa Romeo, викрадений з автомобільної виставки (фото)

Торги за червоний Chevrolet Corvette Callaway Twin Turbo закінчуються через 7 днів. Наразі максимальна ставка за спорткар складає 1 987 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціоні RM Sotheby's продають незвичайний ретро-автомобіль Excalibur 1983 випуску.