Американський клон Mercedes-Benz 1920-х продають дорожче за сучасний S-Class (фото)

Цей Excalibur Series IV Roadster проїхав лише 4635 км. Автомобіль планують продати на аукціоні від 100 до 150 тисяч доларів.

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На аукціоні RM Sotheby's продають незвичайний ретро-автомобіль Excalibur із 1983 року випуску. Його дизайн натхненний знаменитим Mercedes-Benz SSK 1928, але він оснащується більш сучасним обладнанням. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті аукціонного будинку.

Ідея створення Excalibur виникла ще на початку 60-х. Тоді компанія Studebaker показала автомобіль, який розробив Брукс Стівенс. Він також є відповідальним за створення Jeep Waggoner.

Стівенс надихнувся оригінальним Mercedes-Benz SSK, але захотів його модернізувати. У результаті виробництво Excalibur Series IV стартувало 1980 року і завершилося 1986 року. Усього було випущено 3500 таких авто.

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У 1980-х Excalibur Series IV був далеко не дешевим автомобілем. Тоді його ціна становила понад 65 тисяч доларів, що приблизно дорівнює вартості трьох спортивних автомобілів Chevrolet Corvette тих років.

Насамперед Excalibur виділяється своїм дизайном. Попереду у нього довгий капот і хромована радіаторна решітка. Фари кріпляться до поперечки між крилами, як у оригінального Mercedes-Benz SSK. Знизу розміщена третя центральна фара, яка повертає вбік разом із рухами керма.

[ + – ] Третя центральна фара повертає вбік разом із рухами керма Фото: RM Sotheby's

З обох боків моторного відсіку Excalibur встановлені хромовані вихлопні труби. У Series IV вони були підробленими з міркувань безпеки, хоч у попередніх вони були функціональними.

[ + – ] У Excalibur Series IV хромовані вихлопні труби, що йшли з капота, були підробленими Фото: RM Sotheby's

У багажнику автомобіля можна знайти відкидне сидіння. Його можуть використовувати як дорослі, і діти.

В інтер'єрі Excalibur розмістилися два шкіряні сидіння з високою спинкою. Автовиробник використовував для салону тільки дорогі матеріали, такі як дерево зебрана на панелі приладів і дверних картах. На панелі приладів розміщено кілька циферблатів та покажчиків швидкості, тиску мастила, температури охолоджувалльної рідини, тахометр та амперметр.

[ + – ] Інтер'єр Excalibur Series IV виконаний із дорогих матеріалів Фото: RM Sotheby's

Під капотом Excalibur знаходиться двигун V8 305 GM потужністю 155 к.с. Він працює в парі з триступінчастою автоматичною коробкою Turbo-Hydramatic THM-400, яка передає потужність на задні колеса.

[ + – ] Excalibur Series IV оснащується малопотужним двигуном V8 Фото: RM Sotheby's

Excalibur Series IV розганяється від 0 до 100 км/год приблизно за 15 секунд. Погані динамічні характеристики пов'язані з величезною вагою автомобіля близько двох тонн.

[ + – ] Дизайн Excalibur Series IV натхненний класичними моделями Mercedes-Benz Фото: RM Sotheby's

Виставлений на аукціон Excalibur Series IV Roadster проїхав лише 4635 км. Автомобіль добре зберігся.

Торги за ексклюзивний автомобіль пройдуть 26 січня у США. Передбачувана ціна за лот становить від 100 000 до 150 000 доларів, тобто він дорожчий за новий Mercedes S-Class у початковій версії.

Раніше Фокус розповів, що на аукціон виставили знаменитий Ford Mustang 1966 випуску Жана-Поля Бельмондо.