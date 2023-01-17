На продаж виставили знамените авто Жана-Поля Бельмондо (відео)

Тюнінгований Ford Mustang став героєм знаменитого фільму "Поза законом" із Жаном-Полем Бельмондо у головній ролі. Автомобіль запам'ятався завдяки ефектній сцені погоні.

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У Франції на аукціон Artcurial виставили Ford Mustang 1966 року. За автомобіль планують отримати від 200 000 до 400 000 євро. Історію авто розповіли на сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Для зйомок створили два спеціальні Ford Mustang Фото: Artcurial

Класичні Ford Mustang першого покоління популярні серед колекціонерів, але, як правило, вони дешевші. Настільки дорогими є лише рідкісні й ексклюзивні версії моделі.

[ + – ] Купе занизили та встановили широкі шини Фото: Artcurial

Це тюнінговане купе цікаве тим, що знімалося у знаменитому фільмі "Поза законом" (Le Marginal) 1983 року із Жаном-Полем Бельмондо в головній ролі. За сюжетом знаменитий актор грає успішного поліцейського, який нерідко вдається до жорстких і незаконних методів боротьби зі злочинністю.

[ + – ] Авто відреставрували до оригінального стану Фото: Artcurial

Серед іншого фільм запам'ятався ефектною гонитвою: герой Бельмондо на Ford Mustang переслідує кілерів із наркомафії. Сцена стала відсилкою до знаменитої гонитви з культового кінофільму "Булліт" зі Стівом Макквіном.

[ + – ] Ford Mustang оснащений 4,7-літровим V8 на 271 к. с. Фото: Artcurial

Для зйомок створили два таких Ford Mustang із 4,7-літровим 271-сильним V8. Їх занизили, замінили оптику, розширили крила та встановили величезні шини. Пофарбували машини в зелений колір, як й авто Стіва Макквіна.

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Постановкою трюків займався знаменитий автокаскадер Ремі Жюльєн. У фільмі згадувалося, що авто броньоване, але насправді жодного захисту не було, й одну машину розбили.

[ + – ] Сцена погоні стала одним із найяскравіших моментів фільму

Другий екземпляр викупив один із членів знімальної групи, але пізніше Mustang опинився на звалищі. Його знайшли та відновили до оригінального стану.

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