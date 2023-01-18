Американский клон Mercedes-Benz 1920-х продают дороже современного S-Class (фото)

Этот Excalibur Series IV Roadster проехал всего 4635 км. Автомобиль планируют продать на аукционе от 100 до 150 тысяч долларов.

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На аукционе RM Sotheby’s продают необычный ретро-автомобиль Excalibur из 1983 года выпуска. Его дизайн вдохновлен знаменитым Mercedes-Benz SSK 1928 года, но он оснащается более современным оборудованием. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Идея создания Excalibur появилась еще в начале 60-х. Тогда компания Studebaker показала автомобиль, который разработал Брукс Стивенс. Он также ответственен за создание Jeep Waggoner.

Стивенс вдохновился оригинальным Mercedes-Benz SSK, но захотел модернизировать его. В итоге производство Excalibur Series IV стартовало в 1980 году и завершилось в 1986 году. Всего было выпущено 3500 таких авто.

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В 1980-х Excalibur Series IV был далеко не дешевым автомобилем. Тогда его цена составляла более 65 тысяч долларов, что примерно равняется стоимости трех спорткаров Chevrolet Corvette тех лет.

В первую очередь Excalibur выделяется своим дизайном. Спереди у него длинный капот и хромированная решетка радиатора. Фары крепятся к поперечине между крыльями, как у оригинального Mercedes-Benz SSK. Снизу размещена третья центральная фара, которая поворачивает в сторону вместе с движениями руля.

[ + – ] Третья центральная фара поворачивает в сторону вместе с движениями руля Фото: RM Sotheby's

По бокам моторного отсека Excalibur установлены хромированные выхлопные трубы. В Series IV они были поддельными из соображений безопасности, хотя в предыдущих они были функциональными.

[ + – ] В Excalibur Series IV хромированные выхлопные трубы, которые шли из капота, были поддельными Фото: RM Sotheby's

В багажнике автомобиля можно найти откидное сиденье. Его могут использовать как взрослые, так и дети.

В интерьере Excalibur разместились два кожаных сиденья с высокой спинкой. Автопроизводитель использовал для салона только дорогие материалы, такие как дерево зебрано на приборной панели и дверных картах. На панели приборов размещены несколько циферблатов и указателей скорости, давления масла, температуры охлаждающей жидкости, тахометр и амперметр.

[ + – ] Интерьер Excalibur Series IV выполнен из дорогих материалов Фото: RM Sotheby's

Под капотом у Excalibur находится двигатель V8 305 GM мощностью 155 л.с. Он работает в паре с трехступенчатой ​​автоматической коробкой передач Turbo-Hydramatic THM-400, которая передает мощность на задние колеса.

[ + – ] Excalibur Series IV оснащается маломощным двигателем V8 Фото: RM Sotheby's

Excalibur Series IV разгоняется от 0 до 100 км/ч примерно за 15 секунд. Плохие динамические характеристики связаны с огромным весом автомобиля — около двух тонн.

[ + – ] Дизайн Excalibur Series IV вдохновлен классическими моделями Mercedes-Benz Фото: RM Sotheby's

Выставленный на аукцион Excalibur Series IV Roadster проехал всего 4635 км. Автомобиль отлично сохранился.

Торги за эксклюзивный автомобиль пройдут 26 января в США. Предполагаемая цена за лот составляет от 100 000 до 150 000 долларов, то есть он дороже нового Mercedes S-Class в начальной версии.

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