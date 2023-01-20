На продаж виставили рідкісний седан Alfa Romeo, викрадений з автомобільної виставки (фото)
Alfa Romeo 164S добре збережений, але має деякі кузовні та внутрішні дефекти. За автомобіль просять 12 500 доларів.
У США на продаж виставили спортивний седан Alfa Romeo 164S 1991 випуску. Автомобіль примітний тим, що його одного разу викрали з автовиставки "Курс" у 2021 році. Подробиці розповіли на сайті AlfaBB.
Alfa Romeo 164S червоного кольору має пробіг 124500 км. Автомобіль загалом добре зберігся, але має деякі проблеми з електронікою. Наприклад, на панелі приладів світиться індикатор подушок безпеки.
Продавець розповів, що цей автомобіль регулярно обслуговувався. Він потрапляв у ДТП, після чого на ремонт авто витратили понад 2 тисячі доларів.
У Колорадо у 2021 році відбулася автомобільна виставка «Concurs». Alfa Romeo 164S мав стати одним з експонатів, але авто викрали. На щастя, власникові вдалося повернути його.
Продавець зазначив, що автомобіль простояв у гаражі останні два роки. Проте він працює без проблем.Важливо
За Alfa Romeo 164S просять 12500 доларів. Власник заявив, що нещодавно провів техобслуговування, тож автомобіль працює справно.
Раніше Фокус повідомляв, що у Франції на аукціон Artcurial виставили Ford Mustang 1966 року, який знімався у фільмі "Поза законом".